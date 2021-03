Joseba Rodríguez: "El Zuazo está de forma justa peleando por la permanencia"

El Zubileta Evolution Zuazo acabó la primera fase de la temporada en quinta posición, por lo que afronta la segunda en el grupo que pugnará por la salvación. Sin embargo, el conjunto barakaldarra consiguió pasar con pleno de puntos (12), así que para las rojinegras sellar la permanencia es cuestión de tiempo. Con todo, antes de volver a la Liga Guerreras Iberdrola, las entrenadas por Joseba Rodríguez deberán enfrentarse este miércoles al Guardés en Copa (20.00/Lasesarre). Una eliminatoria a doble partido que confía en ganar.

La meta era entrar en la fase por el título, pero no ha podido ser.

—Sabíamos que iba a ser difícil porque en cuanto a plantilla no estamos al nivel ni de Aula, ni de Guardés, ni de Bera Bera, ni de Málaga, que han sido los cuatro primeros clasificados. Queríamos dar un paso adelante en cuanto a juego y eso lo hemos conseguido, pero no ha sido suficiente; así que vamos a luchar por la permanencia de forma merecida. No hemos hecho méritos suficientes para estar en el grupo de arriba, pero al menos pasamos con pleno de puntos por lo que tenemos la salvación más cerca.

Dice que no ha sido suficiente... ¿Qué les ha faltado?

—No conseguimos dar con la tecla para que el equipo sea maduro y constante, para que rinda de forma más regular durante los partidos. Tenemos muchos altibajos, pero no solo en la temporada; sino también durante los mismos partidos. Hacemos 50 minutos muy buenos y luego diez malos que tiran todo al traste. Hay encuentros que dominamos, pero luego tenemos errores y despistes no provocados que hacen que se nos escape la victoria. A nivel mental no estamos preparadas para pelear con las mejores, así que estamos justa y merecidamente peleando por la permanencia.

¿Qué objetivo se ponen ahora que afrontan la segunda fase con pleno de puntos?

—Tenemos que pelear por ser primeras en este grupo, por demostrar que no estamos tan lejos de las de arriba, que podemos ser cabeza de ratón y que nuestro sitio está intentando meter la cabeza arriba más que intentando escapar de abajo.

¿E intentar salvarse cuanto antes?

—Claro. Esta temporada descienden cuatro equipos. Es decir, de nuestro grupo de ocho, descienden cuatro. La mitad. Por eso, aunque nosotras estemos primeras con todos los puntos posibles, aún no estamos matemáticamente salvadas. Es una fase a dos vueltas, por lo que aún queda mucho. Según mis cálculos, necesitamos ganar tres partidos para estar seguras. Con ganar los duelos de casa nos valdría para seguir un año más.

Pero antes les toca partido de Copa ante el Guardés. ¿Cómo lo afrontan?

—Los dos partidos de Liga que hemos jugado contra ellas han sido muy igualados. Ellas han demostrados ser mejores, porque ganaron los dos, pero perdimos de dos y de tres tantos. Así que podemos lograrlo. Confío en el equipo porque venimos de una racha ascendente y si somos capaces de hacer el mismo encuentro que hicimos en Donostia ante el Bera Bera (25-25) tenemos muchas posibilidades de llevarnos la victoria. Queremos dar guerra y pensar que es una eliminatoria a ida y vuelta, así que vamos a intentar o llevarnos toda la renta posible o mantenernos vivas para la vuelta. Es un partido de 120 minutos.

El choque de hoy estaba programado para finales de enero, pero se suspendió por el covid-19. ¿Cree que el aplazamiento les vino bien?

—Nunca se sabrá. En ese momento veníamos jugando bien, aunque ahora también estamos bien tras haber pasado un pequeño bache. Ellas por aquel momento tenían algunas lesionadas que ahora se han recuperado... Así que no sabría decirlo. Solo confío en pasar la eliminatoria.

El encuentro de vuelta se debería de jugar el próximo sábado, pero se ha vuelto a aplazar. ¿Por qué?

—Sí, en teoría deberíamos de haber jugado hoy la ida en Lasesarre y el sábado la vuelta en A Guarda, pero la Federación Española no ha permitido a las internacionales quedarse (hay una concentración para preparar el preolímpico); por lo que ambos equipos hemos decidido buscar otra fecha porque es una eliminatoria importante, ya que quien gane se mete en la fase final de la Copa.