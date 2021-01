Carlos Sainz se hunde

bilbao – Tercera etapa del Dakar. Cuatro días de competición, contando el prólogo. Carlos Sainz ya ha vivido tres jornadas con percances; en la que no aparecieron, ganó. Dos pinchazos, problemas de motor y pérdida de rumbo en dos ocasiones. Es el cómputo de desgracias que acumula El Matador, a quien ayer se le complicó la defensa de su título. El madrileño cedió 31 minutos por un problema de navegación. Ahora es cuarto, a 33:34 de la cabeza, que sigue ocupando Stephane Peterhansel, pese a que la etapa fue para Nasser Al-Attiyah, que está a 5:09 del líder francés tras ganar su segundo scratche de la presente edición. "A Nasser no hay que darle tregua", advirtió Peterhansel, que fue tercero ayer, a 4:05 del catarí.

"Ha sido un día complicado. En una zona nos hemos desviado del rumbo medio y con tan mala suerte que hemos validado el punto siguiente al que tocaba validar. No me he dado cuenta de que era el siguiente y me he obsesionado pensando que era el anterior, y no me cuadraba nada", explicó Sainz. Tras fallar en el encadenamiento de los way points, Sainz tuvo que virar 180 grados. "Al final he visto lo que había pasado y hemos vuelto a buscar el punto correcto. Y para colmo hemos pinchado. ¡Día completo!". 31 minutos de factura. El copiloto Lucas Cruz estaba desolado.

La tercera etapa, la segunda entre las dunas y con 402 kilómetros cronometrados con salida y meta en Wadi Ad-Dawasir, causó estragos entre muchos participantes. Además de Sainz, Baragwanath, Al-Rajhi, Przygonski y Vasilyev fueron otros que se confundieron con el punto de control número 4, ubicado en el kilómetro 183. La decisión de entregar el roadbook a cada piloto a solo un cuarto de hora de tomar la salida de cada etapa está siendo un severo condicionante. "Había un punto de navegación complicado", admitió Al-Attiyah, que celebra tres conquistas: el prólogo y dos etapas.

"Por ahora esto parece un yoyó. Resulta bastante frustrante encontrarse delante un día y detrás al siguiente", expresó Toby Price, ganador de la jornada en motos, que el día anterior perdió 32 minutos y que ayer se metió de nuevo en la pelea por el título. El australiano está a 1:52 del nuevo líder, Skyler Howes, en detrimento de Joan Barreda, que ayer cedió el líderato y perdió 24 minutos. Tras alzarse en cabeza al ganar la segunda etapa, el castellonense abrió ayer la pista. Sin huellas de referencia, le sucedió lo mismo que a Price el día previo. Así, Barreda es octavo, a 9:02 de Howes.

En cualquier caso, las diferencias en motos son muy reducidas, al revés de lo que sucede en la clasificación de coches. Entre el primero y el décimo clasificado hay menos de 10 minutos de margen; en coches, el tercer clasificado, Mathieu Serrador, se aleja a más de 26 de Peterhansel. Aunque visto lo visto en las dos jornadas de dunas, quedan muchas sorpresas por delante. Cualquier fallo, como sucedió con Sainz o Barreda, puede suponer un gran lastre.

La cuarta etapa del Dakar enlazará hoy Wadi Ad-Dawasir y Riyadh. Será la jornada más larga de la edición si se tiene en cuenta el tramo de enlace, que serán 476 kilómetros que se sumarán a los 337 que serán cronometrados.

coches

Tercera etapa

1. Nasser Al Attiyah (Toyota)3h17:39

2. Henk Lategan (Toyota)a 2:27

3. Stephane Peterhansel (Mini)a 4:05

4. Yasir Seaidan (Century)a 7:09

5. S. Khalid al Qassimi (Peugeot)a 12:31

General

1. Stephane Peterhansel (Mini)10h39:02

2. Nasser Al Attiyah (Toyota)a 5:09

3. Mathieu Serradori (Century)a 26:21

4. Carlos Sainz (Mini)a 33:34

5. Jakub Przygonski (Toyota)a 44:22

motos

Tercera etapa

1. Toby Price (KTM)3h33:23

2. Kevin Benavides (Honda)a 1:16

3. Matthias Walkner (KTM) a 2:36

4. Skyler Howes (KTM) a 6:16

5. Sam Sunderland (KTM) a 8:24

General

1. Skyler Howes (KTM)12h04:48

2. Kevin Benavides (Honda) a 33'

3. Xavier de Soultrait (Huqvarna)a 1:28

4. Toby Price (KTM) a 1:52

5. Sam Sunderland (KTM) a 5:27