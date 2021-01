Alex Txikon arranca hacia el campo base del Manaslu

La expedición invernal al Manaslu (8.163 metros) no comenzó todo lo bien que esperaba Alex Txikon. De hecho, nada más llegar a Nepal, el alpinista vizcaino y su equipo tuvieron que confinarse en el hotel. Una cuarentena obligatoria de siete días que no conocieron hasta llegar a la capital y que trastocó completamente sus planes de aproximación al ochomil. Así que el lemoarra tuvo que cambiar el programa inicial y acortar el trekking, lo que conlleva un peor proceso de aclimatación, para intentar coger la ventana de buen tiempo que se vive en estos momentos en el área protegida de Manaslu. Puesto que una nevada supondría el cierre de la zona, bastante propensa a las avalanchas. Con todo, una vez superada la cuarentena, Txikon y su equipo se realizarán hoy su última PCR antes comenzar el camino hacia el Campo Base, donde esperan llegar el próximo lunes. "Ya hemos decidido el plan, había muchas opciones posibles pero al final, la definitiva, es hacernos hoy la PCR, que los primeros lleguen al Campo Base el día 11 y que el día 12 ya sea nuestro segundo día allí. Ha habido otras opciones diferentes, pero esta es la que más me convence", explicó el propio Txikon ayer.

????Después de darle vueltas y ver todas las opciones posibles, ¡ya tenemos planning! Mañana por la mañana tras hacernos la PCR que han estipulado las autoridades sanitarias locales, arrancamo hacia el Campo Base donde esperamos llegar entre el 10-11 de enero. ¡Os voy contando!?? pic.twitter.com/6zUh93u9an — Alex Txikon (@AlexTxikon) January 4, 2021

Así, hoy comienza la sexta expedición invernal consecutiva de un Txikon que en esta ocasión quiso huir de los focos y las aglomeraciones del K2 para centrarse en un Manaslu solitario. Lo hará junto al italiano Simone Moro, con el que vuelve a compartir cordada después de que en 2016 ambos lograran pisar la cima del Nanga Parbat (8.126 metros), y junto al guipuzcoano Iñaki Álvarez. Pero no se conformarán solo con pisar la cima del Manaslu en invierno, sino que el objetivo es intentar algo inédito: enlazar la cumbre de este ochomil con la del Pináculo Este (7.992 metros), el sietemil más alto del planeta. Se trata de una gesta que tan solo se consiguió en una ocasión antes, en 1986, cuando una expedición polaca logró hollar ambas cimas. Pero se logró en el recorrido inverso. De esta forma, tras superar la cuarentena obligatoria en Nepal, Txikon y su equipo comienzan hoy la expedición invernal Manaslu EKI Fundación.