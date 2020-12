El Punta Galea vuela solo

"El Punta Galea Challenge seguirá siendo un campeonato internacional", explica Javier Amezaga, uno de los responsables del campeonato. La potente ola getxotarra, que el pasado noviembre llegó a superar los diez metros de altura, sonó con fuerza para formar parte de un circuito estatal de surf gigante. Algo así como un Campeonato de España que también pararía en La Vaca (Cantabria) y O Portiño (Galicia) y que estaría amparado por la Federación Española de Surf y LaLiga Sports TV. Sin embargo, la organización del Punta Galea Challenge no contempla meterse en ningún circuito que impida la participación de surfistas internacionales: "Queremos tener participación internacional. Queremos seguir trayendo a los mejores surfistas del mundo y enfrentarlos a los mejores surfistas de aquí. Es lo que la gente quiere, esa es nuestra intención y así seguirá siendo". Por ello, y teniendo en cuenta que, de momento, en la ola getxotarra solo hay una iniciativa y es la del Punta Galea Challenge; todo parece indicar que el Campeonato de España continuará siendo de una sola parada.

A pesar de ello, Amezaga sí que reconoce varias conversaciones para realizar un torneo de olas grandes en el estado; pero no con la Federación, sino con una promotora televisiva: "Nos dijeron que la idea era hacer un circuito en España, pero abierto a otras pruebas en Europa y nosotros contestamos que estamos abiertos a propuestas. Si nuestro campeonato, con su participación internacional, puede encajar en su idea y se puede realizar con plataformas importantes de televisión, nos parece genial". Con todo, la organización del Punta Galea Challenge admite también que las conversaciones, aunque iniciadas, no llegaron a cuajar nada. Y que, ahora, se encuentran paralizadas por la situación sanitaria derivada del covid. "En Punta Galea solo se va a hacer un campeonato así que, en todo caso, sería el propio campeonato internacional quien entrara dentro de una serie de retransmisiones deportivas. Pero no hay nada cerrado, así que de momento continuamos con la intención de continuar con el Punta Galea Challenge tal cual lo conocemos", sentencia Amezaga.

Cancelación

De las tres paradas que baraja la Federación Española para su circuito de olas grandes –La Vaca, Punta Galea y O Portiño–, es la localidad gallega la que albergará este mes el Campeonato estatal de surf gigante. Los otros dos escenarios ya anunciaron que esta temporada no acogerán ningún campeonato. Y es que los responsables del Punta Galea Challenge comunicaron hace dos semanas que la situación derivada de la pandemia obligó a la cancelación del torneo getxotarra. "Ha sido una faena, pero a todas las partes nos ha parecido lo correcto. Probablemente lo hubiéramos tenido que hacer sin público, o con restricciones severas de aforo; y tampoco teníamos garantizada la presencia de los surfistas internacionales, porque no sabíamos si podrían viajar o no" , explica Amezaga. Por todo ello, la organización optó por la cancelación y ya trabaja para regresar el otoño que viene con más fuerza que nunca.