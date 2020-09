Zierbena: "Estamos tristes, pero orgullosos"

Zierbena luchó con todas sus fuerzas por hacer realidad su sueño de ganar su primera bandera de La Concha, pero Hondarribia no dio opción a la remontada. Pese a todo, los galipos volvieron a puerto con la cabeza alta y satisfechos con el trabajo hecho durante los dos últimos fines de semana en aguas de la capital donostiarra. "Fastidia quedar segundos. Estamos tristes, pero hay que valorar el trabajo que hemos hecho. Es para estar orgullosos, orgullosos, pero no conformes porque nuestro objetivo era ganar", apuntó Juan Zunzunegui, entrenador de Zierbena.

Los galipos salieron fuertes y llegaron a sacar un segundo de ventaja a la Ama Guadalupekoa, pero hasta ahí llegó la renta de Zierbena, que vio cómo los guipuzcoanos se les alejaban poco a poco para lograr su tercera Bandera de La Concha consecutiva. "Hemos salido fuertes, mejor que el otro día, pero hacia afuera han navegado un poco mejor y se nos han puesto por delante. Lo hemos intentado y, aunque no nos hemos llegado a desenganchar, han dominado la regata. Somos peleones y luchamos hasta el final, pero no ha podido ser", analizó el preparador gallego. En la misma línea se manifestó Carlos Palazuelos, remero de Zierbena: "Veníamos con ilusión con ganas, aunque sabíamos que iba a ser complicado. hemos estado toda la semana buscando la mejora, pero ellos han sido superiores y nosotros no hemos dado la talla que teníamos que dar. Hemos estado lejos de dar nuestra mejor versión".

La Sotera de Santurtzi, por su parte, no tuvo su mejor día y marcó el quinto mejor tiempo en la jornada de ayer, lo que no impidió que los morados repitiesen el tercer lugar de la general que lograron el pasado año. "Nuestra idea era salir fuertes y ponernos por delante, pero no ha podido ser. Luego, según me ha comentado nuestro patrón, la ziaboga no nos ha salido buena y luego hemos estado todo el largo de vuelta muy fuera de nuestra calle. Ante rivales así, a poco que concedas, lo pagas muy caro. Hay que dar la enhorabuena a Hondarribia porque ha sido muy superior, a nosotros se nos escaparon las opciones de bandera en la primera jornada", indicó Iker Zabala, entrenador de Santurtzi. Sin duda alguna, la Bandera de La Concha no dejó un buen sabor de boca en las tostas santurtziarras ni por lo acontecido en la primera jornada ni por lo que ocurrió ayer. "Ha sido un mazazo porque teníamos la esperanza de hacer algo bonito, peor no hemos podido hacer más. Pensábamos que podríamos marcar la diferencia en el largo de vuelta y ver que se nos iban nos ha hecho mucho daño", reconoció Adrián González, remero de la Sotera, tripulación que cambiará el chip esta semana en su intento por defender el liderato liguero el sábado y el domingo.

En las tostas de la Bou Bizkaia las caras eran más alegres que las que había en la Sotera. Los txos mejoraron la imagen ofrecida en la primera jornada y ganaron la tanda de consolación gracias a un excepcional largo de vuelta en el que remontaron los cinco segundos que les sacó Donostiarra en la ida. "Nos hemos resarcido de la primera jornada en la que no nos salieron las cosas. Donostiarra ha salido muy rápido, pero en el largo de vuelta hemos jugado con el espacio que han dejado los barcos y hemos hecho un muy buen largo de vuelta", declaró Iker Gimeno, patrón de Urdaibai. Esas mismas buenas sensaciones las compartía Luis Rodríguez. El remero nacido en Bealo reconoció que "hemos tenido muy buenas sensaciones, hemos ganado nuestra tanda remontando en el largo de vuelta tirando de raza, que es lo que nos caracteriza".



Si hacerse con una Bandera de La Concha es todo un alegrón, ganar la tercera consecutiva es algo superlativo. "Desde el calentamiento nos hemos sentido bien y hemos afrontado la regata con mucha confianza. Hemos gozado, hemos cogido la proa de regata y hemos podido hasta disfrutar del último minuto. Estamos muy contentos", indicó Galder Ezponda, remero de Hondarribia. El rostro de la felicidad hondarribitarra era Frantxis Gonzalez-Etxabarri, delegado de los guipuzcoanos. "Estamos muy, muy contentos. Hemos hecho un gran trabajo. Sabíamos que había que hacer dos regatas excelentes para imponernos a las grandísimas traineras que teníamos en frente", expuso el delegado de los ganadores de la Olimpiada del remo.

