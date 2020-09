Orio vence y convence en la bahía

Orio no se conformó con ganar la Bandera de La Concha, quiso hacerlo por la puerta grande. Dar una demostración de su potencial y no especular con los tiempos lo más mínimo. Vencer y convencer. Esa era la meta. Las oriotarras fueron las mejores de la temporada y en la bahía donostiarra dieron otro golpe en la mesa. Donostiarra partió con la necesidad de remontar dos segundos de desventaja, pero nunca fue capaz de hacerlo. La San Nikolas fue un martillo pilón. No varió su plan en ningún momento y bogó con una remada muy trabajada y sin prisas. Eso le permitió establecer un ritmo de crucero inalcanzable para el resto de sus oponentes y ganar la jornada con once segundos de ventaja sobre la Torrekua.

Remar con el corazón fue una de las peticiones de Maialen Arrazola a sus remeras antes de la segunda jornada. Donostiarra estuvo ante su gran oportunidad y lo apostó todo desde la primera palada. Las remeras de la Torrekua salieron con muchísima fuerza y se hicieron con la proa de la regata. Por detrás, Orio no dio ninguna señal de debilidad. Las oriotarras no se pusieron nerviosas pese a la rápida salida donostiarra y no tardaron en coger su remada.

Sin ninguna prisa, Orio cogió velocidad y Donostiarra pagó el ímpetu inicial. Las oriotarras se pusieron en cabeza y ya para el cuarto minuto contaron con cuatro segundos de ventaja. La diferencia y la sensación de superioridad de la San Nikolas crecieron a cada palada y Donostiarra se hundió, teniendo por momentos más cerca a Arraun Lagunak que a la proa de la regata. Una vez entraron las traineras en la bahía, la victoria fue claramente de Orio pero las aguiluchas no se conformaron con ganar cómodamente su segunda Bandera de La Concha consecutiva. Quisieron más. Elevaron el ritmo en la txanpa final y dejaron claro que esta temporada estuvieron por encima de todas sus rivales.

Los pronósticos también se cumplieron a la hora de definir el tercer lugar y Arraun Lagunak se hizo con esa posición en la Bandera de La Concha. Uno de los alicientes de los alejados de la lucha entre Orio y Donostiarra, era el duelo entre Hondarribia y Tolosaldea, los dos principales candidatos a ganar en el play-off de la semana que viene. Las hondarribitarras ganaron con holgura la primera tanda pero eso no fue suficiente para arrebatar el cuarto puesto a las tolosarras. Las entrenadas por Patxi Francés dieron una buena imagen en la tanda de honor y dejaron claro que están al nivel competitivo de la Liga Euskotren.

Bandera de la concha

Segunda jornada

1. Orio10:49,54

2. Donostiarraa 11"

3. Arraun Lagunaka 13"

4. Tolosaldeaa 14"

5. Hondarribiaa 22"

6. Hibaikaa 30"

7. Zumaiaa 34"

8. San Juana 41"

General

1. Orio21:58,80

2. Donostiarraa 14,04"

3. Arraun Lagunaka 27,46"

4. Tolosaldeaa 32,12"

5. Hondarribiaa 40,58"

6. Hibaikaa 51,92"

7. Zumaiaa 1:04

8. San Juana 1:22