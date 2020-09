Zierbena, Santurtzi y Urdaibai, las traineras vizcainas que consiguen billete para la Bandera de la Concha

Zierbena, Santurtzi y Urdaibai son las traineras vizcainas que junto a Orio, Hondarribia,Cabo y Zarautz han conseguido este jueves clasificarse para disputar los dos próximos domingos la Bandera de la Concha en Donostia. Junto a ellas estará Donostiarra, ya clasificada como anfitriona. En octavo lugar ha entrado Ondarroa, a menos de 3 segundo de Zarautz.





SIN GRANDES SORPRESAS



TIEMPOS DE LAS TRAINERAS CLASIFICADAS

En la clasificatoria de este jueves no ha habido grandes sorpresas porque las mejores embarcaciones de la Eusko Label Liga han logrado plaza para la Concha. Este año ninguna trainera de la ARC-1 ha logrado colarse entre las 7 mejores. Así, en la edición de 2020 de la Bandera de la Concha habráEl domingo 6 de septiembre se disputará la primera jornada en Donostia. Debido a la pandemia de coronavirus no habrá público este año y: la Bandera de la Concha femenina, en la que no habrá representación vizcaina , comenzará a las 10.00 horas y la masculina arrancará a las 11.00 horas.Zierbena 19:45,18Orio 19:49,06Hondarria 19:49,94Santurtzi 19:58,24Bermeo 19:59,56Cabo 20:06.64Zarautz 20:16.94