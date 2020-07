Triunfo de confirmación

lekeitio – Santurtzi partió como favorito en aguas de Lekeitio. Lo hizo por números, líder de la Eusko Label Liga, y también por sensaciones. La Sotera se mostró como la trainera más regular de la ACT pero hasta ayer le faltaba ganar en una regata para confirmar su potencial. Y la primera victoria llegó con el primer título. Los santurtziarras conquistaron el Campeonato de Bizkaia, que regresa a las vitrinas del club veinte años después, tras vencer en una bonita pugna con Zierbena, que llegó a marcar la proa de la regata durante muchos metros. Urdaibai fue tercero y Ondarroa, vencedor de la segunda tanda, logró la cuarta posición y acompañará a Santurtzi, Zierbena y Urdaibai al Campeonato de Euskadi, que se disputará también en aguas lekeitiarras el próximo 31 de julio, un día antes de la celebración del Campeonato de España.

El favoritismo no da las victorias y el pasado tampoco ayuda a quitar segundos al cronómetro. Toca responder en el momento y Santurtzi tuvo que sufrir para hacerlo. La Sotera se encontró con un Zierbena muy combativo, que le hizo exprimirse al máximo y por momentos tuvo la bandera en su mano. Los galipos dieron un paso adelante con respecto a sus actuaciones en la Eusko Label Liga y fueron un rival correoso para los santurtziarras. Solo un grandísimo último largo de los entrenados por Iker Zabala evitó que Zierbena logrará la victoria. Santurtzi acertó en la txanpa final y logró encadenar varias olas seguidas que le permitieron cruzar la meta en primer lugar.

El duelo entre Santurtzi y Zierbena fue una constante desde las primeras paladas. Cada una en un extremo del campo de regatas. Los galipos por la 1 y los santurtziarras por la 4. Separados en el agua pero siempre muy juntos en el cronómetro. Las dos embarcaciones cogieron la proa de la regata rápidamente y aprovecharon su potencial para marcar un fuerte ritmo de brancas. Urdaibai trató de agarrarse como pudo a la estela de Zierbena y logró aguantar a menos de un bote. Mientras, Lekittarra no pudo aprovechar su conocimiento del escenario y quedó descolgado a las primeras de cambio.

Santurtzi inició el segundo largo con una mínima ventaja sobre Zierbena, pero en Lekeitio los largos de vuelta son decisivos. Las olas pueden variar toda una regata en un abrir y cerrar de ojos y en popare Zierbena mandó el primer aviso claro. No era la misma trainera vista hasta entonces, habían dado un paso adelante y querían el título. Los entrenados por Juan Zunzunegui cogieron la proa de la regata y espoleados por su buena actuación se vinieron arriba tras la ciaboga. Los galipos disfrutaron en el tercer largo y Santurtzi sufrió para no descolgarse definitivamente, logrando salvar antes del último giro una diferencia de tres segundos. Por detrás Urdaibai siguió empeñado en no tirar la toalla. La diferencia aumentó ligeramente pero los bermeotarras se agarraron dentro de ese margen, a la espera de un error que les abriera una ventana para poder asaltar el título.

Santurtzi no permitió que ese fallo llegara. La ventaja en el último largo comenzó siendo galipa pero en las tostas de la Sotera mantuvieron la calma. Muchas regatas en la pelea y eso da la experiencia necesaria para esperar el momento justo. La cuadrilla patroneada por Asier Zurinaga dejó lo mejor para el final. Santurtzi acertó a la hora de escoger el rumbo adecuado y acabó con la desventaja. En la txanpa final, la Sotera cogió las olas necesarias para ganar con cierta solvencia y superar a Zierbena, que no pudo rematar su buena regata y cerca estuvo de ser superado por Urdaibai en los metros finales.

En las primeras tandas se impuso también la jerarquía de esta temporada y no hubo sorpresas. Ondarroa venció con autoridad a Kaiku, Arkote y Deusto en la segunda tanda y eso le dio el premio añadido de ganarse una plaza en el Campeonato de Euskadi. Antes, en una primera tanda donde las condiciones climatológicas castigaron más que en las siguientes, Getxo, de ARC-1, se impuso a las dos traineras participantes de ARC-2: Elantxobe y Portugalete.

triunfo de hondarribia Asimismo, en el Campeonato de Gipuzkoa la victoria fue para Hondarribia. La Ama Guadalupekoa logró su segunda victoria seguida y se impuso en aguas de Orio por delante de Donostiarra y Orio. Zarautz fue cuarta y completa así los representantes guipuzcoanos que acudirán al Campeonato de Euskadi.

campeonato de bizkaia

Masculino

1. Santurtzi 20:11,49

2. Zierbena a 3,11"

3. Urdaibai a 5,48"

4. Ondarroa a 31,61"

5. Kaiku a 32,71"

6. Lekittarra a 56,38"

7. Deusto a 59,16"

8. Arkote a 1:27

9. Getxo a 2:13

10. Elantxobe a 2:29

11. Portugalete a 2:38