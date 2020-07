Un verano de novedades para Deusto, Arkote y Getxo

Deusto y Arkote inician nuevos proyectos en la ARC-1, que arranca mañana en Pasaia, con la mejora en mente; Getxo vuelve a la segunda categoría con el objetivo de la salvación

LA ARC-1 es el paso previo a la ACT. Es el lugar donde las traineras luchan por la ansiada plaza en la élite del remo. Una categoría cambiante que cada año muestra nuevos candidatos. Este verano vivirá una temporada atípica por el coronavirus. Las doce regatas programadas se repartirán entre Pasaia (mañana, a partir de las 18.00 horas), Getaria, Santander, Getxo y Castro-Urdiales. Será un curso disputado a toda velocidad en el que el margen de error será mínimo debido al comprimido calendario. Los equipos vizcainos inician nuevos proyectos en un escenario imprevisible. Deusto, tras rozar el ascenso a la ACT el curso pasado, arranca una etapa liderado por Alexander Esteban, su nuevo entrenador. Arkote también ha cambiado de técnico y ha dado las riendas del equipo a Gorka Etxeberria. Por su parte, Getxo vuelve a la ARC-1 y luchará por adaptarse lo antes posible.

La temporada pasada la Tomatera soñó con el ascenso. Lo tuvo a solo dos regatas tras clasificarse para el play-off. Pero el fin de semana no terminó de la manera deseada y los bilbainos tuvieron que conformarse con quedarse a las puertas. Este curso han confeccionado un ambicioso proyecto comandado por Alexander Esteban y las aspiraciones han vuelto a ser máximas, pero las bajas de última hora han supuesto un pequeño freno a sus objetivos. "En cuanto a efectivos nos hemos quedado tocados porque hemos tenido siete bajas, todas ellas de babor. Era gente que no lo veía claro por el tema del covid-19", cuenta Esteban. Pero Deusto ha sabido reinventarse. Ha subido a chavales de la cantera, ha cambiado bogadores de puesto y ha vuelto a formar una tripulación sólida. "No me voy a relajar y sigo igual de luchador y ganador que al principio. Sé que vamos a andar bien, pero falta saber cómo andarán los demás. Nosotros intentaremos estar lo más arriba posible y dar nuestra mejor versión en las regatas", afirma el técnico de la Tomatera.

Otro que quiere dar un paso adelante es Arkote. Los plentziarras finalizaron séptimos el curso pasado y con la intención de mejorar el nivel del bote contrataron a Gorka Etxeberria. "Es complicado marcar objetivos concretos. El primero será mejorar el séptimo puesto y si se puede mirar hacia arriba, mejor, pero teniendo en cuenta todo esto, que no ha habido casi pretemporada, hay mucha incertidumbre", opina el entrenador de la Plentziarra, que espera que en este escenario las sorpresas aumenten y Arkote pueda protagonizar una positiva: "Para lo bueno y para lo malo hay incertidumbre e igual salta la liebre. Será importante ver el fondo de armario de los equipos cuando haya dos regatas, porque ya vimos lo que sucedió en la ACT".

Getxo llega a la ARC-1 en un momento lleno de incertidumbre. Ascender suele ser una noticia positiva pero en este escenario puede convertirse en un arma de doble filo. "Teníamos esa ilusión de ascender a la ARC-1, pero con las condiciones que ha habido igual es hasta perjudicial en vez de beneficioso. Pero ya que se ha ascendido, saldremos a luchar y dar el mejor nivel que se pueda", comenta Eneko Van Horenbeke. El objetivo de la Goizeko izarra es mantener la categoría y contarán con la motivación especial que supone competir en una nueva división. "El equipo tiene muchísima ilusión por competir en ARC-1 ya que prácticamente ningún remero ha remado en esta categoría. Además, Getxo solo ha estado dos veces en su historia en ARC-1 y es una ilusión tremenda también para el club", añade el entrenador getxotarra.

Mañana también arranca en Pasaia la categoría de bronce. Los botes comenzarán su regata a las 17.00 horas. Busturialdea, Portugalete y Santurtzi B serán los botes vizcainos que entrarán en liza. La trainera de Elantxobe y Mundaka mantiene el bloque de la temporada pasada. La Jarrillera sigue con su política de cantera y aspira a dar un paso adelante. Santurtzi, por su parte, estrena bote filial con una tripulación pensada en la formación de remeros, pero que quiere competir desde ya.

Las plantillas

Arkote

Kerman Altube No propio

Andoni Atorrasagasti No propio

Julen Basabe No propio

Mikel Carriedo Canterano

Markel Elortegi Canterano

Imanol Falcón Canterano

Patricio García No propio

Jon Intxaurtieta Canterano

Manuel Lasarte Propio

Antxon Matilla No propio

Xabier Matilla No propio

Eriz Monasterio Canterano

Goar Moreno Canterano

Franco Nicolas Repetto Canterano

Álvaro Tobalina Canterano

Iñigo Tobalina Canterano

Adrian Varela No propio

Gorka EtxeberriaEntrenador

Deusto

Urdax Antepara Canterano

Juan Bosco Canterano

Jon Andoni Castelo Canterano

Gaizka Elizondo Canterano

Iñaki Elorrieta No propio

Ibai Etxezarraga Canterano

Victor Manuel Fernández No propio

Álvaro Gallego Canterano

Edorta Gamboa Canterano

Iker Intxaurtieta No propio

Jon Intxaurtieta No propio

Álvaro López Canterano

Carlos Martínez Canterano

Hegoi Monge Propio

Ángel Obregón Propio

Peio Oliban No propio

Guillermo Ranero Canterano

Alexandru Tacu No propio

Lur Uribarren No propio

Alexander Esteban Entrenador

Getxo

Jon Artetxe No propio

Aritz Astobieta Canterano

Asier Garamendi Canterano

Juan Carlos Gernika No propio

Jagoba González No propio

Arkaitz Iturregi Canterano

Julen Larrinaga Propio

Jon Mirena Linaza Canterano

Alexander López Propio

Iker Lores Canterano

Iñigo Martínez de Alegría No propio

Pedro Méndez Canterano

Iñigo Menichetti Canterano

Ander Najas Canterano

Juan Gabriel Rodríguez No propio

Ander Trujillo Canterano

Erik Valcarce No propio

Melquiades Verduras Canterano

Eneko Van Horenbeke Entrenador

