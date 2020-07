Orio no acusa el cambio de temporada

Ni el confinamiento vivido, ni los refuerzos de sus rivales. El arranque de la Liga Euskotren comenzó como si nada hubiera cambiado. Orio acabó con una victoria y comenzó con otra nueva. Las aguiluchas demostraron que son un bloque sólido y trabajado durante años y consiguieron la victoria con cierta holgura. Solo Donostiarra, que dejó claro su subida de nivel con respecto a la temporada anterior, pudo plantar una ligera batalla y dejar algo de suspense para la segunda jornada de la Bandera Ciudad de Coruña al acabar a cuatro segundos. La tercera posición fue para Hondarribia y Arraun Lagunak, subcampeón el curso pasado, finalizó último a más de veinte segundos.

Orio solo dejó margen a la duda en las primeras paladas. Las oriotarras dieron una pequeña muestra de debilidad en el inicio cuando se quedaron clavadas en la txanpa inicial. Fue un pequeño susto antes de que la maquinaria oriotarra comenzara a funcionar a su potencial habitual. La Txiki cogió la proa de la regata antes de llegar a la primera ciaboga y a partir de ahí nadie pudo discutir su liderato. Donostiarra se agarró a la estela de Orio pero fue incapaz de acercarse a menos de un bote, mientras Hondarribia y Arraun Lagunak fueron perdiendo segundos a cada palada.

La regata de Arraun Lagunak fue una de las sorpresas negativas de este inicio de temporada. Las subcampeonas de la temporada pasada eran una de las candidatas a destronar a las oriotarras y el anterior año fueron las únicas capaces de competir a su nivel. Pero en A Coruña, se hundieron sorprendentemente. Arraun Lagunak empezó a perder segundos desde el inicio y en popare no atinaron a coger las olas adecuadas para poder entrar en la pelea. Este último puesto obliga a las donostiarras a reaccionar si no quieren verse metidas en una pelea que no tenían planeada.

Liga euskotren

Getaria

1. Orio 11:12,80

2. Donostiarra a4,62"

3. Hondarribia a 18,02"

4. A. Lagunak a 23,14"

General

1. Orio 4 puntos

2. Donostiarra 3

3. Hondarribia 2

4. Arraun Lagunak 1