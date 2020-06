Felipe Dos Anjos, un 2,18 para cerrar el juego interior del Bilbao Basket

El Bilbao Basket pretende cerrar su juego interior de la próxima temporada con la incorporación de Felipe Dos Anjos, pívot brasileño con pasaporte español de 2,18 metros de altura y 22 años formado en las categorías inferiores del Real Madrid que en la presente campaña ha militado en las filas del Palencia de LEB Oro formando rotación de postes con el exhombre de negro Kevin Larsen. Las conversaciones entre ambas partes están avanzadas, pero por el momento no hay nada firmado. En caso de cerrarse su fichaje, Dos Anjos sería el complemento final de la rotación interior con la que quiere contar el próximo curso la entidad de Miribilla junto a Emir Sulejmanovic, Arnoldas Kulboka, Ondrej Balvin y Ben Lammers y su llegada supondría la salida de Iván Cruz tras dos ejercicios en la capital vizcaina.

El interés por Dos Anjos, adelantado por el periodista Chema de Lucas en su cuenta de Twitter y confirmado por este periódico, se fundamenta en el margen de mejora que posee por sus cualidades físicas un jugador como Dos Anjos, muy prometedor en las categorías inferiores del Real Madrid pero que hasta el momento no ha acabado de confirmar todo lo bueno que apuntaba. Reclutado en edad cadete por el club blanco desde el Esporte Clube Pinheiros de Brasil, el pívot ganó en 2015 la Euroliga junior compartiendo equipo con Luka Doncic, fue MVP del prestigioso Torneo de Hospitalet y fue seleccionado para disputar el Nike Hoop Summit y el Basketball Without Borders. En el curso 2015-16 promedió 9,7 puntos, 7,4 rebotes y 1,4 tapones en el filial madridista de Liga EBA, pero hasta ahora no ha despuntado en categorías superiores. En 2016 recaló cedido en el Oviedo de LEB Oro, un curso después apenas tuvo presencia con el San Pablo Burgos en la Liga Endesa y la pasada temporada, tras hacer la pretemporada con el Breogán, fue rival del Bilbao Basket en la categoría de plata luciendo los colores del Melilla, demostrando las luces y sombras de su juego, pues había fases de los partidos en las que era absolutamente dominador en ambos aros para pasar a desaparecer en otras probablemente por falta de mayor resistencia y contundencia física. El presente ejercicio, ya desvinculado del Real Madrid, ha promediado en Palencia 6,2 puntos, 6 rebotes, 0,7 tapones en 16 minutos de presencia en cancha.

Con Balvin ya renovado oficialmente, Ludde Hakanson y Álex Reyes fichados, Sulejmanovic, Jonathan Rousselle y Lammers con contrato para el próximo curso –se quiere alargar la vinculación con el estadounidense porque su cláusula de salida es baja–, el club tiene también muy cerca las renovaciones de Jaylon Brown, Quentin Serron, Tomeu Rigo y Kulboka. Si las materializa, solo le faltaría el fichaje del alero titular.

Felipe Dos Anjos

Fecha de nacimiento: 30-IV-1998, en Sao Paulo (Brasil).

Puesto: Pívot.

Altura: 2,18 metros.

Formación: Empezó a jugar en el Esporte Clube Pinheiros de su país y a los 14 años llegó al Real Madrid para jugar en el Cadete B.

Trayectoria: Categorías inferiores Real Madrid (2012-16), Oviedo (2016-17), Burgos (2017-18), Breogán (2018), Melilla (2018-19), Palencia (2019-20).