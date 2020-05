La ARC valora cambiar las sedes propuestas

La ARC celebró el viernes una reunión telemática para tratar la próxima temporada y definir las condiciones para su celebración. La junta directiva de la asociación propuso un formato de competición de nueve regatas repartidas en las sedes de Castro-Urdiales, Getaria y Pasaia. La elección de esos campos de regatas fue uno de los puntos centrales de la convocatoria, que duró casi cuatro horas. La ausencia de Bizkaia en esta propuesta y la imposibilidad de celebrar las banderas en aguas de la localidad de cada club fueron las principales quejas de los representantes de los equipos. Ante esta situación, la ARC decidió escuchar las propuestas y trabajar en el diseño de otro sistema de competición que se votará el día 23.

Entre las posibilidades que suenan con más fuerza en Bizkaia está Getxo. El campo getxotarra cuenta con todas las condiciones para celebrar una regata de estas características debido a su extensión. Asimismo, la sede de Pasaia podría quedar fuera del nuevo sistema de competición. San Pedro reconoció ayer que no podía hacerse cargo de la organización de la regata en estas condiciones y San Juan quedaría como el único encargado. Además, la autoridad portuaria suele poner problemas para albergar regatas de más de tres horas, por lo que tener todo el día el puerto ocupado pude descartar esta sede.

Medidas sanitarias

En la primera propuesta de la junta directiva de la ARC también se presentaron las medidas sanitarias que se deberán cumplir los días de las regatas, como la utilización de geles desinfectantes, mascarillas, guantes y toma de temperaturas a los remeros y a las personas implicadas en las regatas, así como una continua desinfección del entorno. Los test están descartados, ya que la ARC no tiene la posibilidad actualmente de acceder a ellos. Con todo, el riesgo cero no está garantizado y los remeros y sus equipos deberán decidir si asumen ese riesgo y compiten. En caso de no sacar la trainera, la ARC no tomará ninguna medida disciplinar.