Alemania y Japón, rivales de la selección española en el Mundial de Qatar 2022

La selección española de fútbol se enfrentará a Alemania, Japón y el ganador del 'playoff' internacional número 2 -Costa Rica o Nueva Zelanda- en la fase de grupos del Mundial de Catar, según ha deparado el sorteo realizado este viernes en Doha.



España, que integró el primer bombo como cabeza de serie, no tuvo excesiva suerte en el Centro de Exposiciones y Congresos de la ciudad catarí, donde no pudo evitar al rival más peligroso del segundo bombo: Alemania. De esta forma, 'la Roja' y 'Die Mannschaft' partirán como grandes favoritas del Grupo E, donde han quedado encuadradas.



Campeona del mundo en cuatro ocasiones, el equipo de Hansi Flick es siempre un candidato al título. El último que consiguió fue en 2014 después de avasallar a Brasil en semifinales y tumbar en la final a la Argentina de Leo Messi. Sin embargo, el último precedente entre alemanes y españoles se saldó con un 6-0 para los de Luis Enrique en la Nations League.





Spain are the first team in Group E! They have been drawn in spot E1



?? ???????? ??????????????: 7

?? ???????? ????????????: Winners (2010)

Luis Enrique