Pitos contra Messi y Neymar en el regreso del PSG a la competición

El París Saint-Germain se obsequió, ante sus irascibles seguidores, un pequeño consuelo en forma de goleada al vicecolista Burdeos en la jornada 28 de la liga francesa que no alcanzó a mitigar su dolorosa eliminación de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid.



Cuatro días después de su derrota (3-1) en su visita al Santiago Bernabeu, el equipo parisino presentaba, ante el Burdeos, las bajas de Juan Bernat y de Ángel di María, lesionado en los isquios contra el Real Madrid, que se unían a las ya previstas de Sergio Ramos y Ander Herrera.



Para empezar, el entrenador, Mauricio Pochettino, dejó en el banquillo al guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, que cometió errores en Madrid, y puso como titular al costarricense -exmadridista- Keylor Navas. En la delantera, el tridente estelar formado por Messi, Mbappé y Neymar.



Messi y Neymar estuvieron entre los abucheados por los hinchas del PSG. En realidad, lo fueron todos los titulares ante el Burdeos con una sola excepción: Kylian Mbappé, autor de los dos goles al Real Madrid en la Champions, que fue aplaudido.





Mbappe getting applauded while Messi and Neymar get booed by the PSG fans lmaoooo pic.twitter.com/bAjOe6k7aw