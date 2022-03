Mujika anuncia "cambios" en Ipurua

Haritz Mujika, sustituto de Iñigo Vélez de Mendizabal al frente del Amorebieta, encara con sumo optimismo su debut como primer entrenador ante el Eibar el domingo en Ipurua. El conjunto armero, líder de LaLiga SmartBank con un punto de ventaja respecto a Almería y Valladolid, aguarda la visita de un equipo que confía en que el cambio de rumbo llevado a cabo en el banquillo dé sus frutos en la búsqueda de una permanencia que asoma a siete puntos de distancia. El plan a seguir lo tiene claro el nuevo timonel de la nave azul, quien remarcó en rueda de prensa la rapidez con la que los futbolistas han captado su mensaje, así como las modificaciones introducidas de cara a un primer envite de máxima exigencia.

"Vemos que los jugadores están muy enchufados, a gusto con los cambios que estamos haciendo y con confianza para este partido", expuso de entrada Mujika ante los medios de comunicación en una comparecencia en la que quiso poner en valor que "estamos dando un paso adelante para intentar ganar al Eibar". "Es un partidazo, un derbi muy emocionante al que imagino que irá gente del Amorebieta y estamos preparados para ganar", advirtió asimismo el de Pasaia, consciente de que "esta semana jugamos contra el líder y la próxima contra el último, pero todos los partidos son difíciles".

Lo será a buen seguro el choque que albergará el domingo a partir de las 16.00 horas Ipurua, estadio en el que Mujika se estrenará como entrenador principal tras ser segundo de Vélez de Mendizabal en los últimos años. Cuestionado por los nervios propios del debut, el guipuzcoano confesó que "nervioso sí, pero con confianza. Debuté como jugador, como segundo entrenador y ahora me toca como primer entrenador y es bonito que haya ese nervio, así que para adelante". "Esperemos que el cambio no sea solo en cuanto al entrenador, sino también en los jugadores", expuso acto seguido Mujika, quien elogió al Eibar de Gaizka Garitano antes de afirmar que "sabemos dónde podemos hacerles daño y tenemos toda la confianza del mundo para dar un paso al frente y que la situación salga adelante".





Plan de partido



En cuanto a su plan de partido, el técnico del conjunto zornotzarra, quien aseguró que "si no tuviera confianza en mí mismo, en el resto del cuerpo técnico y en la plantilla, no estaría aquí", repitió que no hará ninguna revolución en el once inicial, si bien adelantó que "habrá cambios en cuanto a nombres de jugadores". Un renovado Amorebieta, así las cosas, asomará el domingo en Ipurua, donde Mujika ha pedido a sus pupilos que "confíen en ellos mismos y lleven a cabo las cosas que estamos cambiando y trabajando durante la semana, porque tengo confianza en que con ello sacaremos el partido adelante".