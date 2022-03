Ibai Gómez ficha por un club iraní

Ibai Gómez (11-XI-1989, Bilbao) dejó el Athletic el pasado verano. Desde entonces el jugador ha permanecido sin equipo. El centrocampista de Santutxu desechó diferentes ofertas para recalar en algún club y ahora, resignado a colgar las botas, pone rumbo a Irán, donde jugará para el Foolad Khuzestan Football Club, un conjunto que milita en la Iran Pro League, la máxima división del país, donde actualmente ocupa la octava posición de los dieciséis equipos participantes.

A priori será una experiencia efímera, porque Ibai ha firmado un vínculo para un mes, en el que entrará en acción en la máxima competición asiática. "Preparado para la Champions de Asia. Una nueva y seguro que gran experiencia. Después de mucho tiempo trabajando por mi cuenta, ha llegado la oportunidad que reúne todos los requisitos que ansiaba para volver a despertar en mí la ilusión con la que jugué durante, casi todas, las temporadas anteriores. Necesitaba un proyecto que me motivara, que me retara y del que disfrutar. Y ha llegado. Esta vez lejos de casa, con un contrato de poco tiempo pero de mucho valor motivacional. Un mes de competición para volver a disfrutar de lo que más me gusta", ha expresado el futbolista en sus redes sociales.

Ibai emprende así una aventura en un club que entrena el iraní Javad Nekouman, que jugó en Osasuna en dos etapas diferentes, entre 2006 y 2012 y en la temporada 2014-15. El santutxuarra buscará, como dice, prolongar su ilusión por el fútbol después de una segunda etapa en el Athletic que resultó amarga; porque disputó un total de 67 partidos a lo largo de tres campañas (2018-21). En la última de ellas, antes de rescindir su contrato con el club bilbaino, solo participó en 419 minutos repartidos en trece encuentros, en los que firmó un gol.

En total Ibai Gómez vistió la camiseta rojiblanca durante nueve temporadas, en las que disputó 193 compromisos, en los que marcó 18 tantos.