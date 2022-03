Futbolistas y entrenadores extranjeros podrán rescindir sus contratos en Ucrania

La FIFA aseguró este lunes que se rescindirán automáticamente los contratos de los jugadores y entrenadores extranjeros afiliados a la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF) hasta el final de la temporada.





FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine



