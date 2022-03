Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad | Gran Ensayo de remontada

Real Madrid4

Real Sociedad1

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Min. 84, Lucas Vázquez), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Camavinga, Modric (Min. 82, Ceballos); Rodrygo (Min. 77, Marco Asensio), Vinícius (Min. 82, Marcelo) y Benzema (Min. 84, Mariano).

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua (Min. 64, Zubimendi), Pacheco (Min. 46, Djouahra), Le Normand, Gorosabel; Zubeldia, Illarramendi (Min. 64, Aritz), Merino, Silva (Min. 46, Rafael), Oyarzabal e Isak (Min. 80, Sorloth).

Goles: 0-1: Min. 10; Oyarzabal, de penalti. 1-1: Min. 40; Camavinga. 2-1: Min. 43; Modric. 3-1: Min. 76; Benzema, de penalti. 4-1: Min. 79; Asensio.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Zaldua y Merino por la Real Sociedad.

Incidencias: 52.410 espectadores en el Bernabéu.

madrid – El Real Madrid asestó un golpe con tintes definitivos a LaLiga, aumentando a ocho puntos la distancia con el Sevilla, con una remontada repleta de contundencia ante una Real Sociedad desfigurada, en el mejor ensayo posible para el equipo de Carlo Ancelotti para el duelo contra el PSG. Sin sentir la presión de un perseguidor regular. Con la noche europea ante el conjunto parisino en la cabeza de todos, el Madrid sacó a relucir la mejor de sus versiones en un simulacro de lo que le espera el miércoles en un partido que marcará su temporada.

Tiene dinamita arriba la Real y lo mostró en la única ocasión que pisó área madridista. Silva fue derribado por Carvajal, de nuevo pasado de revoluciones en su propia área con un penalti evitable. De nada le sirvió a Courtois adivinar el lugar de lanzamiento de un especialista. Oyarzabal lo ajustó tanto al poste que fue imparable.

Con un guion inesperado, el líder debería gastar más energía de las deseada para puntuar. Y no dudó. Reaccionó con rapidez. Lo permitió una Real Sociedad que se parapetó en su terreno y se olvidó de jugar. Cuando se podía pensar que faltaba lucidez en los metros finales, apareció el descaro de Camavinga para soltar un zurdazo desde 30 metros que rozó en Illarramendi y no vio Remiro. No había pasado un minuto y Benzema marcaba el tanto de la remontada, anulado por fuera de juego, pero el aviso de un Real Madrid desatado que golpeó con otra genialidad de Modric.

Y al tercer gol de Karim fue la vencida. El broche con otros dos tantos en tres minutos a una noche de ensayo que relanza la moral madridista. Tras un penalti sobre Vinícius que no desaprovechó el máximo goleador de LaLiga para firmar su vigésima diana antes del gol final de Marco Asensio, 120 segundos después de saltar al campo, tras una gran acción de Carvajal. Con medio título en el bolsillo, llega el turno de demostrar si el Real Madrid tiene proyecto para aspirar a la Champions League.