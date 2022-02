Iñigo Vélez de Mendizabal: "Hemos perdido nosotros el partido"

El balón parado volvió a fulminar al Amorebieta en un encuentro cuyo desarrollo, sobre todo, en la primera mitad, no dejó nada satisfecho a Iñigo Vélez de Mendizabal, quien puso el foco en rueda de prensa en la importancia de mejorar en las acciones de estrategia al considerar que "hemos perdido nosotros el partido". "En la primera parte no estuvimos bien con balón y sin él, pero por no despejar un balón, cometer falta después y defender mal la estrategia te vas con 0-1 y es un palo grande", expuso el técnico azul, quien apuntó que "en la segunda parte salimos con otras ideas y con nuestro juego intentando llegar más por bandas, pero te meten otro mazazo de una forma parecida y tenemos que mirárnoslo y ser conscientes de que con el balón parado se ganan y se pierden muchos puntos en esta categoría".

"Metemos casi siempre goles, pero también los recibimos y ya va siendo hora de que seamos conscientes de que no podemos regalar nada", remarcó asimismo el gasteiztarra, quien rescató como únicos aspectos positivos el gol de Obieta y que "seguimos metiendo goles y el equipo no baja los brazos pese a sufrir dos mazazos". "Era una oportunidad bonita para sumar los tres puntos, pero si algo tiene este equipo es que no se rinde y no va a tirar la toalla", finalizó Vélez de Mendizabal, que comenzará a preparar la visita del domingo al Valladolid.