Polémica en la Premier por un vídeo de Kurt Zouma pateando y abofeteando a su gato

El futbolista Kurt Zouma se ha convertido en el enemigo número uno del fútbol inglés por patear y abofetear a su gato. El central francés del West Ham United pateó, abofeteó y tiró una zapatilla a uno de sus gatos, acción que le ha valido el rechazo de gran parte de la masa futbolística de Inglaterra.





Kurt Zouma es acusado de maltrato animal tras este video y West Ham podría tomar medidas disciplinarias contra el jugador. pic.twitter.com/NyWI9Pj1IG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 7, 2022

Pero esto no impidió que David Moyes, su entrenador, le alineara contra el Watford. "Soy un amante de los animales y estoy totalmente en contra de lo que hizo, pero tengo que velar por el bien del equipo", dijo el técnico inglés para justificar su decisión.Eso sí,cada vez que tocó la pelota. Los 'Hornets' también le recriminaron su acción con un cántico cuando le hicieron una falta en la segunda parte. "Así es como se siente tu gato", cantó la afición del Watford.Sus disculpas en uny que no fue un hecho aislado, no han evitado que Inglaterra clame contra él. Una petición en la plataforma Change.org, llevada a cabo por la asociación en contra de la violencia animal Anti Animal Abuse, ha reunido ya más de 80.000 firmas pidiendo que Zouma sea juzgado por la justicia.y estas deben ser aplicadas a todo el mundo, sea rico, pobre, famoso o no", apuntó la organización en un comunicado.Ni siquiera los aficionados del West Ham apoyan a su jugador, uno de los más caros de su historia, ya que"Nunca es aceptable patear, golpear o abofetear a un animal. Condenamos sus acciones. Zouma debería recordar que muchos aficionados del West Ham tienen mascotas, incluidos gatos", dijo el grupo de animación oficial del West Ham en un comunicado.El incidente de Zouma también le puede costar caro al equipo de Londres y es que uno de sus patrocinadores, la oficina de turismo de la ciudad estadounidense Kissimmee, subrayó quetras haber visto el vídeo y el tratamiento que el club le ha dado."Es descorazonador ver que el jugador Kurt Zouma fue parte del once inicial del West Ham la pasada noche. Estamos a la espera de que el West Ham nos dé más información, pero estamos evaluando nuestra relación y patrocinio del equipo", apuntó.El propio West Ham dijo este martes quemientras que, según la BBC, la policía Metropolitana de Londres no investigaría la agresión al animal.