Iñigo Vélez de Mendizabal: "No nos vale solo con empatar"

El decimotercer empate de la temporada en clave azul no dejó satisfecho a Iñigo Vélez de Mendizabal, quien lamentó no poder sumar los tres puntos en juego en un sobrio partido ante el Oviedo. "El empate nos deja un poco jodidos porque queríamos ganar, habíamos trabajado muy bien durante la semana y el partido se ha podido cerrar con victoria para nosotros, pero jugábamos contra un gran rival y se nos puso todo en contra con ese gol de ellos", analizó tras el encuentro el entrenador del Amorebieta, quien apuntó acto seguido en rueda de prensa que "empatamos rápido, pero no hemos sido capaces de darle la vuelta al marcador".







"El equipo sigue creciendo y compitiendo contra todos los rivales, pero somos ambiciosos y no nos vale solo con empatar, porque no perdemos, pero tampoco ganamos y somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando para poder sumar de tres en tres", incidió Vélez de Mendizabal, quien destacó en relación al objetivo de la permanencia que "sabemos que está en nuestras manos y solo pienso en ganar el siguiente partido, independientemente de la distancia a la que estén los demás equipos".

No solo por los goles, sino porque ha entendido fenomenal lo que necesita el equipo y se sacrifica mucho sin balón, algo fundamental para nosotros".

Kuko Ziganda, técnico del Oviedo, tiró de sinceridad en su comparecencia posterior al encuentro para admitir que su equipo no mereció más ante el Amorebieta. "Hemos jugado contra un rival muy incómodo que está en un buen momento y no hemos sido capaces de superarle", expuso el entrenador de Larraintzar, quien confesó que "no hemos podido hacer más de lo que hemos hecho y el mérito es de ellos, por lo que tenemos que conformarnos con el punto al no haber merecido más".

