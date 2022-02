Un punto de sobriedad para el Amorebieta

Las tablas volvieron a Lezama, donde el Amorebieta, abonado a los empates, sumó un trabajado punto ante el Oviedo de Kuko Ziganda tras sobreponerse a un tempranero gol en contra gracias a un nuevo zarpazo de Guruzeta. Desatado de cara a portería, el ariete guipuzcoano puso el a la postre definitivo 1-1 en el marcador en la recta inicial de un choque que perdió en la segunda mitad la efervescencia de un primer acto en el que todo quedó definido.

Con un solo cambio en la alineación y obligado por la expulsión de Álvaro Peña ante el Girona, los azules apenas pudieron asentarse en el verde cuando el partido se rompió. Borja Bastón, a los cinco minutos, aprovechó un preciso envío de Borja Sánchez a la espalda de Luengo para batir a Santamaría con un recurso de espuela que soprendió al canberbero navarro. El tanto, anulado en primera instancia por fuera de juego, subió definitivamente al marcador previa revisión del VAR para obligar así al Amorebieta a remar contracorriente al encajar el segundo gol más rápido del curso en Lezama tras el firmado por Curro para el Almería en el debut como local en LaLiga SmartBank.

Lejos de acusar el golpe, los zornotzarras aceptaron el desafío. Tocaba levantarse y reaccionar y vaya si lo hicieron los de Iñigo Vélez de Mendizabal. En pleno intercambio de golpes y en medio de un auténtico correcalles con destino a ambas porterías, Guruzeta volvió a cantar bingo. Lo hizo en el minuto 9, asistido por Larrazabal después de que Olaetxea conectara con el carrilero bilbaino por banda derecha, para enviar al fondo de las redes un pase de la muerte que dejó con el molde a Femenías. Primera misión cumplida. Con ocho goles en sus ocho últimas apariciones en liga, el delantero donostiarra devolvió unas tablas al marcador que bien pudieron romperse de nuevo por el creciente asedio de un Oviedo que, arropado por 450 aficionados en las gradas, apretó de lo lindo disponiendo de un par de ocasiones antes de alcanzar el ecuador del primer acto.

No acertaron los de Ziganda, pero tampoco Olaetxea con un cabezazo a centro de Sergio Moreno que se marchó alto a la media hora de juego. No pudo aprovechar el centrocampista de Abadiño la salida en falso del portero de Manacor, desacertado también en la acción que dio pie al 1-1 y que vio cómo el Amorebieta fue ganando metros a medida que avanzaban los minutos. El tramo final de la primera mitad, no en vano, fue azul. Despojados del dominio carbayón, los vizcainos se hicieron con el control del choque y volvieron a tener el 2-1 en las botas de Larrazabal al filo del descanso. Centró desde el costado izquierdo el capitán Seguín con el guante que le caracteriza y en el segundo palo, libre de marca, el exjugador del Athletic conectó una poderosa volea que se estrelló contra el lateral de la red.



OTRO PARTIDO

Lamentó la ocasión perdida el 25 del Amorebieta y respiraron aliviados los de Ziganda, que tuvieron más el balón, pero remataron menos en un primer tiempo que dio paso a unos segundos 45 minutos que arrancaron sin cambios en ambos equipos y con un ritmo más pausado que no sentó mal a los azules. Sin nuevas aproximaciones a las inmediaciones de Santamaría, fue Iker Bilbao en el minuto 60 el siguiente en probar fortuna con un disparo desde fuera del área que se perdió por encima del larguero. Respondió acto seguido el Oviedo con un contragolpe que no fue a mayores, si bien Vélez de Mendizabal dirigió rápido la mirada hacia la zona de calentamiento para ordenar un triple cambio. Obieta, Andoni López y Javi Ros, que debutó y recibió un fuerte balonazo que le obligó a abandonar el terreno de juego en los minutos finales, sustituyeron a Sergio Moreno, Seguín y el amonestado Markel Lozano.

Los tres se sumaron a un partido en el que ni uno, ni otro equipo sufría ni arriesgaba ya en exceso. Volvió a intentarlo aun así Larrazabal con un lanzamiento de falta que no encontró portería y volvieron a responder los asturianos por mediación de Pombo, cuyo disparo desde la frontal obligó a estirarse a Santama?ía para abortar así la penúltima ocasión del choque. La última la tuvo Andoni López, quien tampoco acertó en un remate de primeras con la izquierda que puso el lazo a otro partido serio como local del Amorebieta, que al igual que el Oviedo de Ziganda, suma su decimotercer empate de la temporada con el Lugo como siguiente reto a domicilio.



FICHA TÉCNICA

AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Óscar Gil, Nolaskoain, Luengo, Seguín (Min. 67, Andoni López), Markel Lozano (Min. 67, Javi Ros. Min. 87, Larrucea), Iker Bilbao, Olaetxea, Guruzeta (Min. 84, Unzueta) y Sergio Moreno (Min. 67, Obieta).

OVIEDO: Femenías; Isaac, Costas, Calvo, Pierre, Luismi, Brugman (Min. 82, Mier), Viti (Min. 89, Aias), Borja Sánchez (Min. 82, Hugo), Obeng (Min. 62, Pombo) y Borja Bastón.

Goles: 0-1: Min. 5; Borja Bastón. 1-1: Min. 9; Guruzeta.

Árbitro: Caparrós Hernández (Comité valenciano). Amonestó en el Amorebieta a Guruzeta (Min. 40), Markel Lozano (Min. 51) y Javi Ros (Min. 86). Por parte del Oviedo vio la cartulina amarilla Pierre (Min. 35).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de LaLiga SmartBank dipustado en Lezama ante 1.415 espectadores.