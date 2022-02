Doble presentación en el Amorebieta

Javi Ros (Iruñea, 16-II-1990) y Andoni López (Barakaldo, 5-IV-1996), quien debutó como jugador del Amorebieta el sábado ante el Girona en Lezama, se presentaron ayer lunes oficialmente en Urritxe. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, ambos destacaron las ganas de "ayudar" a los azules en la búsqueda de la permanencia. En el caso del lateral vizcaino, la decisión de recalar en el conjunto zornotzarra fue instantánea dado que "desde el principio de la temporada he seguido al Amorebieta, tengo aquí muchos amigos y compañeros con los que he jugado muchas veces y para mí es importantísimo estar aquí con un objetivo tan bonito como es intentar mantener la categoría con este club".



Javi Ros: "Vengo con una ilusión tremenda y a darlo todo por este club"



Andoni López: "Oso pozik nago hemen egoteagatik, aukera agertu zenean ez nuen bi aldiz pentsatu"



SD Amorebieta, January 31, 2022

"En cuanto vi la oportunidad no me lo pensé dos veces. Quería venir, así lo hice saber y estoy muy contento y con ganas de ayudar lo máximo posible. Intentaré aportar más competitividad en mi posición y a nivel individual solo pienso en seguir compitiendo y creciendo", remarcó asimismo Andoni López, quien agregó que "en esta categoría cuesta mucho ganar y hay que sufrir mucho para sacar los puntos, pero estoy mentalizado".

Javi Ros, por su parte, busca recuperar su mejor versión en el Amorebieta tras un año "muy complicado" en el Zaragoza. "Vengo con una ilusión tremenda. Que el Amorebieta haya confiado en mí y me dé esta oportunidad pensando que Javi Ros puede ayudar es algo que cojo con muchas ganas y con una motivación espectacular al ser un reto que me apasiona", advirtió el centrocampista navarro, quien añadió al respecto que "una de las cosas que más me ha motivado para venir es que todo lo que me llegaba referente a este club es que el vestuario es una familia y que me iba a encontrar como en casa. Ha sido mi primer entrenamiento y lo cierto es que mis sensaciones desde que he llegado son buenísimas".

Recuperado



Su rodilla derecha, además, está totalmente recuperada tras dejar atrás una lesión. "No he competido esta temporada al no darme esa opción, pero desde el primer día de la pretemporada no me he perdido ningún entrenamiento, he estado al mismo ritmo que mis compañeros y vengo a coger ese puntito que me falta de competición", sentenció Ros.