Sergio Moreno: "El Athletic me quiso en 2018, pero no hubo acuerdo con el Rayo"

Sergio Moreno (Iruñea, 1-I-1999), después de salir a préstamo en los dos últimos años al Valencia Mestalla (2019-20) y al Mirandés (2020-21) tras debutar en Primera División en agosto de 2018 con el Rayo Vallecano, se define como un delantero "bastante rápido" y "potente", entre otras cosas. El futbolista navarro, que no oculta que le hubiera gustado recalar en el Athletic cuatro años atrás, busca ahora una oportunidad para crecer en el Amorebieta, donde sabe que deberá aplicarse a toda velocidad para sumar los máximos minutos posibles en un equipo al que ve en condiciones de pelear con plenas garantías por la ansiada permanencia en LaLiga SmartBank.

De Vallecas a Urritxe. ¿Ha encontrado lo que esperaba en el Amorebieta?

—Sí, es un club muy acogedor, familiar y me gusta. Incluso diría que es muy diferente a los demás equipos en los que he estado al ser los jugadores más cercanos y de la misma zona.

¿Cómo se gestó su cesión?

—Mi representante se puso en contacto conmigo para trasladarme el interés, el Amorebieta me explicó el proyecto, lo que buscaba en mí y me convenció. En todo momento fue mi primera opción y no me costó tomar la decisión de venir.

¿Habló con Vélez de Mendizabal para saber de primera mano lo que quería de usted?

—Con él personalmente no hablé, pero Asier Goiria sí me dijo lo que quería el míster.

¿Qué espera aportar al grupo?

—Sobre todo, muchas ganas e ilusión. Tengo mucha hambre por competir e intentaré reflejar en el césped todo lo que me pida el míster.

Ganas, ilusión... y goles.

—Claro, para eso hemos venido.

Defínase como futbolista.

—Me considero un jugador bastante rápido, potente, que hace muchos desmarques y busca la espalda de los defensas. También puedo recibir al pie, por arriba voy bien y, como digo, me gusta mucho competir, así que vengo con muchas ganas al Amorebieta.

¿En qué rol o con qué tipo de acompañante arriba se siente más cómodo?

—En este esquema (1-5-3-2), al no jugar con extremos, siendo uno de los dos delanteros. En cuanto al tipo de acompañante, no podría decirte todavía porque apenas llevo una semana en el club, pero todos me parecen muy buenos y cada uno aporta sus cualidades. Todos tienen mucho nivel y creo que la parte de arriba la tenemos bien cubierta.

Usted debutó en Primera División con el Rayo Vallecano en agosto de 2018, pero le faltaron oportunidades después. ¿Qué pasó?

—Recuerdo bien aquel partido contra el Atlético en el Wanda Metropolitano, porque salí unos minutos, casi marco y me sirvió para vivir una experiencia más y alimentar la ilusión, pero fue la temporada del descenso a Segunda División del Rayo y no era fácil que los jóvenes entráramos en el equipo. Tanto el club como el presidente apostaban mucho por mí, pero yo tenía 18 años y fue complicado entrar en medio de una mala dinámica.

Su nombre sonó con fuerza como posible refuerzo del Athletic aquel año.

—Sí, eso es verdad. El Athletic me quiso en 2018, tanto en el mercado de verano como de invierno y se puso en contacto con el Rayo, pero no llegaron a un acuerdo entre ellos y no se pudo hacer.

¿Le hubiera gustado recalar en Bilbao?

—Sí. Poca gente diría que no al Athletic. Es un equipo top para mí y tener una oferta para ir allí es una ilusión para cualquiera. A mí me propusieron cosas que me gustaron, pero sigo siendo jugador del Rayo, me quedan dos años de contrato y siempre que pueda defenderé la franja a muerte.

Viene de estar a las órdenes de Andoni Iraola en el Rayo. ¿Qué destacaría del guipuzcoano como entrenador?

—Se nota que ha sido un buen jugador de fútbol, porque lo transmite a la hora de entrenar y en la manera de expresar sus ideas a los futbolistas. Te hace entender todo rápido y da gusto trabajar con él.

¿Las primeras impresiones con Vélez de Mendizabal también son buenas?

—Sí, llevo una semana con él y se acerca a hablar conmigo a solas sobre lo que quiere de mí. Las primeras sensaciones son buenas en todos los sentidos.

Esta es su tercera cesión en los últimos años tras jugar a préstamo en el Valencia Mestalla y en el Mirandés. ¿Necesita estabilidad para progresar como futbolista?

—Todo lo que sea sumar minutos y coger experiencias va a ser bueno de cara al futuro para poder volver al Rayo y ser importante allí.

En el plano colectivo el objetivo de esta temporada es la permanencia en LaLiga SmartBank. ¿Confía en las posibilidades del Amorebieta?

—Por supuesto. Creo que tenemos equipo para salvarnos. En el último partido fuera contra el Sporting, por ejemplo, hicimos una magnífica primera parte y si no llegamos a regalarles el 1-1, creo que nadie piensa que ese partido lo perdemos.

Debutó al saltar al césped en el minuto 67, pero no gozó de ninguna ocasión para marcar. No fue el mejor estreno posible.

—Salí con el empate a uno, el partido estaba tenso con balones arriba y entré a competir. Es cierto que no tuve ninguna ocasión, pero estoy seguro de que este sábado tendremos alguna y espero meterla.

¿Espera partir ya de inicio mañana contra el Girona?

—Yo estoy preparado para ser titular, pero otra cosa es que el míster lo crea así. El Girona tiene muy buen equipo, acumula muchos jugadores por dentro y tiene futbolistas diferenciales arriba como Stuani, por lo que será un partido muy competido en el que las ocasiones de gol que tengamos tendremos que meterlas.

Va a ser su primera vez en Lezama.

Así es. No he jugado ningún partido todavía en ese campo y estoy con ganas de conocerlo, aunque ya me han hablado muy bien del estado del terreno de juego.

"El Amorebieta me explicó el proyecto, lo que buscaba en mí y me convenció; no me costó tomar la decisión"