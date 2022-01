El Leioa impone su ley en La Florida

Portugalete 2

Leioa 3

PORTUGALETE: Mediavilla, Morcillo (Min. 60, Garmendia), Santamaría, Etxaniz, Gándara, Mikeldi (Min. 46, Iriondo), Naveira (Min. 75, Txaber), Ortega, Aitzol (Min. 46, Sergio García), Urkiza y Javi López (Min. 46, Dani López).

LEIOA: Mandaluniz, Sergio, Etxebarria, Cabanas, Artabe, De Eguino (Min. 83, Estivariz), Txopi (Min. 70, Izan), Luisma (Min. 83, Kintana), Huidobro, Infante (Min. 60, Elorza) y Pisón (Min. 60, Marcos).

Goles: 0-1: Min. 1; Pisón. 0-2: Min. 39; Luisma, penalti. 1-2: Min. 59; Santamaría. 2-2: Min. 67; Etxaniz. 2-3: Min. 73; Izan.

Árbitro: Zugazagoitia García. Mostró tarjeta amarilla a los locales Ortega, Morcillo, Santamaría y Gándara, y a los visitantes Luisma, Artabe, Infante, Sergio y Txopi.

Incidencias: 500 espectadores en La Florida.

El Portugalete perdió la oportunidad de recuperar el liderato, tras el tropiezo del Alavés B, después de perder frente al poderoso Leioa de Urtzi Arrondo, que solo sabe ganar, y que impuso su ley durante el primer tiempo. Luego, los locales reaccionaron con dos goles de sus centrales y el visitante Izan decidió para sumar los tres puntos. A los jarrilleros aún les queda una bala en la recamara con su partido pendiente en casa del Urduliz.

Los locales no empezaron bien. En la primera jugada del partido, sin cumplirse el primer minuto, Pisón se estrenó como goleador con el Leioa al aprovechar un rechace. Bajo palos sacó Santamaría un balón cabeceado de Huidobro tras un pase de Luisma. El Leioa, con mucha pausa y con su alta presión, no dejaba salir al Portu con el balón controlado, maniatando el juego local. Una media tijera de Luisma calibró a Mediavilla. Los de Sarriena estaban mucho más cómodos. El Leioa fue cediendo terreno para intentar sorprender a los de casa al contragolpe. Aun así, el Portu no acababa de llegar a la meta de Mandaluniz. El árbitro concedió una mano de Morcillo dentro del área tras un disparo de Luisma y el propio Luisma, a lo Panenka, convirtió el segundo desde los once metros.

En la segunda parte, Beltrán introdujo un triple cambio para mover el partido. Santamaría aprovechó una dejada de Dani López para alojar el balón en la escuadra y recortar en el marcador. El gol dio alas a los de Ezkerraldea. Etxeberria estuvo a punto de marcar en su puerta, pero lo evitó Mandaluniz. El Portu asediaba y un centro de Ortega lo convirtió Etxaniz en el empate. Pero una cabalgada de Artabe acabó con un centro al punto de penalti que convirtió Izan por la escuadra en el tercer gol. Santamaría y Mediavilla evitaron el cuarto con un Leioa reactivado. En el minuto 92, el árbitro anuló un gol de Gándara.