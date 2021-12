Javier Landeta: "No me consta que los jugadores de la Real no quisieran jugar ante Nigeria"

Para hoy estaba previsto el plan B de la Federación Vasca de Fútbol (FVF) con un nuevo partido de la euskal selekzioa después de que se frustrara el primer intento de medirse a Chile por culpa del Athletic-Real Madrid disputado el pasado miércoles. Nigeria era el rival elegido, pero no se dieron las tres variables para cerrar este duelo. Javier Landeta (Leioa, 5 de marzo de 1959) ofrece sus explicaciones como presidente de la FVF, cargo en el que fue elegido el pasado 1 de marzo.

Se cumplen casi diez meses de su elección como presidente de la FVF. ¿Qué primera valoración hace de lo que va recorrido de su mandato? ¿Con qué se ha encontrado?

—Me he encontrado con compañeros de Junta muy proactivos y estoy ilusionado por este motivo. En el día a día lo había vivido desde otro punto de vista de un club (fue presidente de la SD Leioa) y como representante de los clubes de Segunda División B, que me obligaba tener una relación fuerte tanto con la Federación Vasca, como con la Vizcaina y la Española.

¿Cuál es la salud del fútbol vasco?

—El nivel que veo en la base, y lo digo desde la Primera RFEF, es alto pese a los efectos de la pandemia, que suponía un riesgo tremendo para los clubes amateurs, con la posibilidad de desapariciones. Se ha conseguido estar en una situación que nada tiene que envidiar a la anterior de la pandemia. Los clubes vascos están en general bien gestionados y eso ha tenido reflejo en que el nivel deportivo sea muy bueno.

¿En qué medida está impactando esta sexta ola de la pandemia?

—Estamos muy preocupados, no hay más que escuchar a nuestras autoridades sanitarias. Evidentemente hay que hacer test. La Asamblea de la Española nos notificó que los test previstos hasta diciembre se van a prorrogar a marzo.

¿Quién costea los test?

—La Federación Española. Hay que hacerlos. El último fin de semana ya vimos que se tuvieron que suspenderse varios partidos, incluso de Segunda RFEF. Es fundamental que los clubes hagan los test de antígenos para realmente estar al día de la situación que hay.

¿Se hacen solo en las competiciones estatales?

—Por lo menos en las que organiza la Federación Vasca, sí.

¿Y las Territoriales?

—Entiendo que en algunas sí, pero son competencias suyas.

¿Qué presupuesto maneja la Federación Vasca?

—Unos cuatro millones de euros.

En el puente de este diciembre se aplazaron varios partidos por falta de árbitros. ¿Se han tomado ya medidas correctoras para evitar que se repita este escenario?

—Estamos trabajando con las Territoriales para intentar que no se vuelva a repetir esa problemática. Desde antes de la pandemia y hasta el momento actual hay bastantes menos árbitros, que es algo que pasa también con los socios de los clubes e incluso con los futbolistas. Fue una situación coyuntural que es hasta lógica por ser un puente largo y por el hecho de que la mayoría de los partidos se programaron durante la jornada de aquel sábado. Ya se han jugado esos partidos aprovechando estas fechas.

¿Se desconoce qué hace la Federación Vasca aparte de organizar los partidos de las selecciones?

—Probablemente. Es verdad que en general, no solo la Federación sino también el resto de instituciones, nos creemos que somos el ombligo del mundo. Tenemos el objetivo de prestigiar a esta institución con nuestro trabajo y llevando a cabo el programa electoral. Que se vea que el elemento aglutinador del fútbol vasco es la Federación Vasca.

¿El fútbol vasco está gestionado por un reino de taifas?

—La Federación Vasca no es un reino de taifas, es la que gestiona el fútbol vasco.

¿Y los intereses de la Territoriales?

—Cada uno dominamos nuestro espacio y nos completamos entre todos. La relación con las Territoriales creo que es buena y, a partir de ahí, hay huecos para todos. Bizkaia es evidentemente mayoritaria en la Asamblea, tiene más del 50%, es así de claro.

¿Cómo es su relación con Iñaki Gómez Mardones (presidente de la Federación Vizcaina)?

—Es muy buena. Siempre me he llevado muy bien con él, le tengo mucha estima y creo que él también la tiene hacía mí.

Aunque se dice que no es muy proclive a la oficialidad.

—No tengo ninguna sensación de ello. Lo estamos trabajando en la Junta y los temas están saliendo con amplia mayoría, por unanimidad.

Lo cierto es que no ha podido cerrar para estas navidades un partido de la euskal selekzioa. ¿Supone un fracaso?

—Hemos trabajado mucho y creo que bien. Como decíamos en nuestro comunicado, se tienen que juntar una serie de ingredientes y no se han juntado a la vez. Yo estoy contrariado y la verdad que personalmente me duele no haber podido cerrar el partido. ¿Fracaso? Puedes hacer un partido y ser un fracaso si coges uno o dos y no todos los ingredientes. Es mucho mejor esperar y cuando consigamos hacer un partido que sea con nuestro mejor equipo, ante un rival del más alto nivel y en el mejor campo posible.

¿Tenían cerrado el partido ante Chile para el pasado día 21?

—No te puedo contestar a esa pregunta porque al final no se han dado las condiciones.

¿Había un plan B con Nigeria para el día 27 o 28?

—Podía haberlo. Hemos trabajado hasta el último momento y no solo con Nigeria, sino con otras selecciones, y también a nivel femenino.

¿Chile y Nigeria se ajustan a los criterios de calidad que mencionan en su comunicado?

—Son muchas las selecciones que se ajustan. Para mí, Chile y Nigeria, sí. Chile conquistó la Copa de América no hace tanto y Nigeria quizá sea la mejor de África.

Segunda variable del comunicado: ¿San Mamés era el campo elegido para jugar este partido?

—San Mamés es uno de los muchos campos que tenemos en Euskadi con posibilidades de jugar y hemos tenido una colaboración total por parte de los clubes.

Es el que mayor capacidad tiene.

—El otro día ante el Betis fueron 38.000 (la entrevista se realizó horas antes del duelo entre el Athletic y el Real Madrid del miércoles). Llenar un campo de 53.000 es complicado, igual es mejor llenar uno de 30.000 o de 18.000.

¿Es posible que haya una sede única como Wembley con Inglaterra?

—Hay que buscar que en cada momento el partido que pueda jugar la euskal selekzioa se dispute en el lugar más adecuado y soy partidario de poder jugar en todos los campos.

Se entiende que falló la variable de contar con una convocatoria de calidad. ¿Los futbolistas de la Real Sociedad se negaron a jugar el partido del día 27 o 28?

—A mí no me consta eso. He hablado con el presidente y en todo momento he tenido, como con todos los presidentes, una aceptación estupenda. No sé por qué ha salido en los medios esa filtración. Me dolió que se publicara eso porque en esta Federación no lo hemos vivido.

¿Habló con los capitanes?

—Javi Landeta, y lo vuelvo a decir, solo ha hablado con los cinco presidentes vascos de Primera y Segunda División, no hablé con ningún jugador y tampoco nadie de esta Federación. Las conversaciones con los presidentes las llevo yo personalmente.

Entonces, ¿por qué no se ha dado la variables de contar con un equipo de calidad?

—Porque los días 27 y 28 no había posibilidad de tener los tres ingredientes.

En el mencionado comunicado, se hacía referencia al deseo de jugar en marzo. ¿Se ha abierto alguna negociación al respecto?

—Tenemos conversaciones con muchas selecciones, como con las que hemos estado hablando y con las que tenemos abiertas las puertas. Marzo es una ventana FIFA y veremos las posibilidades de jugar contra alguna de ellas.

¿La prioridad es competir con una selección europea?

—No nos importaría, pero depende de qué selección europea.

Una mundialista.

—Vamos a abrir la posibilidad de traer a la mejor selección posible, pero por afinidad, no solo por la diáspora, nos gusta mucho jugar con países latinoamericanos.

¿La Federación Española solo les permite jugar un partido al año?

—La Federación Española permite jugar al año un encuentro en ventana FIFA, luego podemos jugar partidos en cualquier otra fecha que no sea FIFA.

¿Es un acuerdo asambleario?

—Puedo decir que no lo acato, pero al final no podríamos jugar partidos. Se trata de intentar ser lo más pragmático posibles y conseguir jugar en las mejores condiciones, en las mejores fechas y los mejores partidos. Te puedes revolver ante una situación que no te gusta, pero no puedes hacer otra cosa.

¿Es legal esa imposición?

—Entiendo que es legal.

Luis Mari Elustondo, su predecesor en el cargo, defiende que no firmó ese acuerdo.

—Tengo el acta de aquella reunión y en la misma aparece la unanimidad.

¿La Federación Española impidió a la euskal selekzioa femenina disputar dos partidos en el triangular del pasado abril con Argentina y Venezuela?

—Llegamos a un acuerdo con la Federación Española para que se jugara ese triangular.

Pero Argentina y Venezuela jugaron, válgame la expresión, un partido a 90 minutos como Dios manda y Euskadi tuvo que jugar ante las dos en un partidos a tres tiempos. ¿No dio la imagen de ser una especie de pachanga?

—Puede ser una opinión suya, pero se hicieron unos partidos muy interesantes, fueron un éxito de organización y solo me duele que no hubiera público.

¿Por qué no se ha elegido aún un seleccionador?

—Porque todavía no se han dado las condiciones para elegirlo. Estamos trabajando en conseguir el mejor seleccionador posible.

¿Joseba Etxeberria es el que más opciones tiene?

—Hay diferentes opciones.

Con Etxeberria sí han hablado.

—Hemos hablado con más de uno.

¿Manix Mandiola, Jagoba Arrasate...?

—Hay nombres que alguien está interesado en sacar sobre la mesa y de los cuales no hemos hablado para nada en la Federación.

¿Cuándo sacaron el comunicado hace diez días ya estaba cerrado el seleccionador?

—No.

¿Y tendrían que haber elegido seleccionador en una semana si hubieran cerrado el partido?

—Hemos trabajado durante bastante tiempo para este partido. Hemos sacado el comunicado cuando hemos considerado que deberíamos sacarlo, no cuando otros querían que lo sacáramos. Si hubiésemos cerrado el partido, no habría sido hace una semana. Y para cuando lo hubiésemos cerrado, habríamos trabajado más rápidamente para haber tenido seleccionador, pero se han dado una serie de circunstancias por las cuales seguimos trabajando en la búsqueda de seleccionador y, tranquilidad, porque lo vamos a tener.

Dice que han sacado el comunicado cuando lo consideraban necesario, no cuando lo consideraran otros. ¿Se refiere, por ejemplo, a la Dirección de Deportes del Gobierno vasco?

—No. El Gobierno vasco, para nada, nos han estado apretando.

¿Quiénes son esos otros?

—Gente que estaba preocupada por saber si había partido o no. Lo sacamos después de una Junta Directiva en la que decidimos sacarlo. La Junta en esta Federación es muy importante y las cosas no se hacen cuando el presidente quiera.

¿La elección del seleccionador la elige la Junta o hay un voto de calidad del presidente?

—La elige la Junta y el presidente de la Federación Vasca tiene voto de calidad cuando hay un empate.

Mikel de Gregorio es el nuevo director deportivo. ¿Qué función tiene? ¿Tiene poder decisorio sobre las selecciones absolutas?

—De Gregorio es el director técnico de todas las selecciones que no sean la euskal selekzioa. Se está trabajando muy bien y yo personalmente y la Junta estamos muy contentos de cómo está trabajando.

¿Han presentado ya el recurso ante el FIFA y al UEFA en la que se solicita la integración en ambos organismos?

—Todavía no. Se está procediendo a terminar su traducción y cualquier día de estos estaría listo para que lo pueda firmar.

¿La decisión ha sido unánime en la Junta Directiva?

—Sí.

¿Si lo admiten a trámite va a acudir al Congreso e la FIFA y de la UEFA en 2022 para defenderlo?

—Tenemos que analizarlo.

¿En la elaboración del recurso han contado con el asesoramiento del Gobierno vasco?

—Trabajamos con nuestro asesores jurídicos y ellos, evidentemente, procuran relacionarse con colegas. Entiendo que probablemente estén trabajando con la Dirección de Deportes y con David Salinas-Armendariz (abogado experto en Derecho Deportivo que redactó el documento presentado hace un año en las sedes suizas de FIFA y UEFA).

¿Si se rechaza el recurso, llegarán hasta el TAS?

—Tenemos que verlo con nuestros asesores jurídicos y ver la oportunidad de cada una de las situaciones.

En diciembre de 2020 se marcó un plazo de un año para negociar con la Española. ¿Ha entablado algún contacto con Luis Rubiales?

—Con Rubiales he mantenido conversaciones. La fecha de un año se ha cumplido hace poco, pero debemos trabajar desde propuestas concretas.

Rubiales no lo pondrá nada fácil.

—Lógico. El objetivo es que vuelva a calar en la sociedad el sentimiento hacia nuestra selección.

