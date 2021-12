Guruzeta lanza al Amorebieta

El Amorebieta cree en la permanencia. Y la tiene a tres puntos de distancia después de someter al Málaga a domicilio con una sobria actuación colectiva y un estelar Gorka Guruzeta para sumar, de paso, la primera victoria de la temporada como visitante en LaLiga SmartBank tras ganar también fuera en Copa. El regreso al once inicial de Larrazabal después de perderse el último choque liguero ante el Zaragoza por la denominada cláusula del miedo y la titularidad de un revitalizado, punzante y depredador Guruzeta tras enlazar seis suplencias consecutivas entre liga y Copa, con tres encuentros sin participación incluidos, fueron las principales novedades que dibujó Iñigo Vélez de Mendizabal para sorprender en su feudo a un imponente Málaga. Los andaluces, invictos hasta este sábado como locales con dos empates y siete triunfos de por medio, se vieron engullidos por el rodillo azul.

En un intento baldío por marcar territorio, los andaluces fueron los primeros en avisar con un disparo de Genaro que repelió Marino, pero no en golpear. Lo hizo el Amorebieta, a los diez minutos, en solo tres toques. Uno empleó Luengo para conectar en largo con Guruzeta y solo dos contactos con el esférico necesitó el donostiarra para controlar el cuero y fusilar en el vis a vis a Dani Martín. Se puso así en franquía el envite para los azules, que se adelantaron en el marcador por tercera vez lejos de Lezama, si bien apenas ocho minutos después volvieron los fantasmas del VAR. La acción, una vez más, volvió a resultar surrealista desde la óptica zornotzarra, pues el Málaga pidió un penalti por agarrón de Markel Lozano sobre Gassama, en fuera de juego.

El colegiado Trujillo Suárez, sin embargo, acudió al monitor a revisar la jugada y, después de hacerlo, señaló la posición antirreglamentaria del punta senegalés. Ver para creer. Respiró aliviado, al menos, el técnico de un sólido y bien plantado Amorebieta que gozó de una oportunidad de oro para duplicar la ventaja en el luminoso. Guruzeta, en otro ataque bautizado por la verticalidad, lanzó a Obieta, quien culminó su carrera para plantarse delante del guardameta local sin conseguir batirlo al disparar desviado para lamento generalizado en el bando azul.

Desaprovecharon en primera instancia los vizcainos la posibilidad de ponerse con dos goles de ventaja como visitantes por primera vez desde el inicio de la campaña y, al mismo tiempo, de dejar tambaleando a un rival de campanillas que sufría de lo lindo en cada envío a la espalda de sus centrales. Tanto que, en otra jugada cortada por el mismo patrón, Guruzeta volvió a cantar bingo. No volvieron a perdonar los de Urritxe. Una sí, dos no. Tocó con el taco Obieta para habilitar al exjugador del Athletic y este, en su segunda cita de la tarde con Dani Martín, volvió a vacunarlo con un disparo raso al que no pudo dar respuesta el cancerbero asturiano.



TRABAJO IMPECABLE

Doblete del 24 zornotzarra para estrenar por todo lo alto su cuenta realizadora esta campaña y 0-2 al descanso para, entre los silbidos de la afición de un Málaga desnortado, afrontar con máximas garantías, pero sin excesos de confianza, un segundo acto que arrancó con una todavía mayor presencia del Amorebieta en campo rival. Mandaron así un claro mensaje los de Vélez de Mendizabal, inexpugnables atrás, consistentes en la zona ancha y certeros como en pocas ocasiones en ataque para desquiciar paulatinamente al conjunto andaluz. Un gol anulado a Víctor Gómez por un fuera de juego posicional dio paso, además, a la expulsión por roja directa que vio Genaro en el minuto 77 gracias, esta vez sí, al videoarbitraje, que sirvió para que Trujillo Suárez rectificara la tarjeta amarilla inicial por una durísima entrada con los tacos arriba sobre Álvaro Peña.

Todo parecía resuelto, pero un gol en propia puerta de Luengo en el minuto 94 tras una fatal carambola con Markel Lozano obligó a trabajar hasta el pitido final a un equipo que, se acerca a los puestos de permanencia.



FICHA TÉCNICA

MÁLAGA: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes (Min. 69, Guerrero), Lombán (Min. 84, Chavarría), Cufré, Escassi, Genaro, Paulino, Jairo (Min. 69, Antoñín), Gassama y Brandon (Min. 55, Kevin).

AMOREBIETA: Marino; Larrazabal, Óscar Gil, Markel Lozano, Luengo, Seguín (Min. 71, Aldalur), Iker Bilbao, Olaetxea (Min. 89, Larrucea), Álvaro Peña (Min. 83, Mikel Álvaro), Guruzeta (Min. 89, Etxaburu) y Obieta (Min. 71, Amorrortu).

Goles: 0-1: Min. 10; Guruzeta. 0-2: Min. 38; Guruzeta. 1-2: Min. 94; Luengo, en propia puerta.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (comité canario). Expulsó con tarjeta roja directa en el Málaga a Genaro (Min. 77) y amonestó a Dani Martín (Min. 32) y Gassama (Min. 73). Por parte del Amorebieta vio la cartulina amarilla Larrazabal (Min. 15).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga SmartBank disputado en La Rosaleda ante 18.980 espectadores.