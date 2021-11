Simeone: "Es falsedad saludar tras los partidos"

En vísperas del partido del Wanda Metropolitano el técnico alemán del Liverpool Jürgen Klopp confesó que no le gustaba el estilo de juego que destila el Atlético, aunque lo considera tan lícito como el que más, y se montó la polémica. Tras el partido, que concluyó con victoria inglesa (2-3), Diego Simeone no saludó a su colega, y se volvió a montar. Se trata de dos entrenadores muy reputados que hoy vuelve a cruzar sus caminos en Anfield, donde el Atlético acude dispuesto a tomarse la revancha. Al respecto de la rivalidad, los detalles, supuestos desplantes e interpretaciones subsiguientes, Simeone fue diáfano. "Lo expliqué después del partido, no me gusta saludar después del final de los partidos porque entiendo que las emociones por parte de los entrenadores son diferentes. Entiendo que en Inglaterra es caballerosidad, pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta. Sigo los sentimientos que tengo y a partir de ellos me comporto", volvió a aclarar el Cholo.

Al respecto, el preparador germano también quiso soslayar toda polémica. "Es impresionante todo lo que ha conseguido Simeone. Le respeto mucho. No nos conocemos personalmente, pero respeto todo lo que ha hecho año tras año. ¿Lo que pasó con el apretón de manos? Si hubiera sabido que no lo hace, no lo hubiera intentado", apuntó Klopp, quien espera "un partido con la misma intensidad que en la ida". "El Atlético no juega amistosos. Tal y como está el grupo, el Atlético necesita los tres puntos, pero nosotros también queremos ganar el partido. Jugamos en casa, con nuestra gente y hace mucho tiempo del último partido aquí, contra el Milán", dijo Klopp en rueda de prensa.

Lejana parece ya la última visita del Atlético a Anfield, hace año y medio, cuando contra pronóstico superó al Liverpool en la prórroga (2-3) y se clasificó para cuartos de final. Aquel partido pasó a la historia por ser la última gran cita futbolística (11 de marzo de 2020) antes del colapso que provocó en todo el mundo el covid-19.

Entonces el Liverpool era el vigente campeón europeo. Ahora tiene trazas de aspirar a todo. No ha perdido un solo encuentro en 15 partidos oficiales, con 44 goles a favor y solo 13 en contra y, en la Liga de Campeones ha sumado los 9 puntos en juego. Sabe que, si gana al Atlético en su estadio, su pase a los octavos está asegurado.

El Liverpool tiene la baja de Naby Keita y en el Atlético se pierden el partido jugadores importantes como Griezmann y Savic, por sanción; y Lemar, Marcos Llorente y Kondogbia por problemas físicos.

Real Madrid- Shakhtar



Por su parte el imprevisible Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk ucraniano con el recuerdo de su victoria en el Bernabéu en la pasada edición de la Champions, pero también con la más reciente goleada (0-5) en Kiev. De vencer esta noche, su clasificación está prácticamente hecha.