Iñigo Vélez: "Necesitamos muchas ocasiones para marcar"

El Amorebieta maldijo por enésima vez su falta de acierto en el remate ante el Sanse, si bien el conjunto donostiarra completó un sobrio partido en su visita a Lezama para sumar los tres puntos en juego. "Para nosotros es difícil, porque teníamos mucha ilusión y muchas expectativas puestas en este partido y son tres puntos más que se nos van. Estamos en ese momento en el que hay que cambiar esa suerte o la balanza, porque nos meten en el minuto 45 y es un palo. Aun así, el equipo volvió a salir al campo con las ideas claras en la segunda parte, pero no consigue meter gol. No son ocasiones muy claras, pero sí como para marcar y si no lo haces y recibes, al final pierdes", lamentó en rueda de prensa Iñigo Vélez, quien destacó que "el Sanse ha hecho un buen partido en el sentido de que han estado mejor en la primera parte sin llegar a crear ocasiones muy claras y después del 0-1 han sabido hacer su partido, pero necesitamos muchas ocasiones para marcar y el rival no necesita tantas".

"Ojalá llegue ese momento en el que tengamos una y ganemos 1-0. Los jugadores quieren meterlas, pero al no estar acertados de cara a gol igual tenemos que intentar que no nos generen ocasiones, aunque no veo que nos creen demasiadas tampoco", incidió el técnico del Amorebieta, quien hizo hincapié en que "tenemos que hacernos fuertes en casa, sacar puntos fuera también, competir y ganar. Hay que seguir y debemos mejorar, los jugadores y yo el primero, porque tenemos otro partido la semana que viene en Huesca y va a ser también muy complicado".

xabi alonso, feliz



El entrenador del Sanse, Xabi Alonso, puso en valor ante los medios de comunicación que "hemos hecho un partido muy serio y muy competido contra un rival que te exige adaptarte a lo que ellos proponen, porque lo que quieren lo hacen muy bien". "Conocíamos bien al Amorebieta, sabíamos el tipo de partido que nos esperaba y el gol al filo del descanso nos dio mucha tranquilidad", finalizó el tolosarra.