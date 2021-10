Iñigo Vélez habla claro

El Amorebieta prepara a contrarreloj el derbi de mañana ante el filial de la Real Sociedad en Lezama. Después del empate sin goles firmado el miércoles en la visita al Fuenlabrada, los azules encaran el choque contra el Sanse con el objetivo de sumar la segunda victoria de la temporada, si bien lo ocurrido tres días atrás en el Estadio Fernando Torres ha encendido los ánimos en el vestuario zornotzarra, donde no se entiende el motivo por el cual el colegiado Francisco José Hernández Maeso, del comité extremeño, ni siquiera fue al monitor a revisar una flagrante mano dentro del área local en la segunda mitad.

Primero fue Mikel San José, a través de las redes sociales, quien se refirió a una acción que bien pudo cambiar el rumbo de los acontecimientos en un encuentro en el que los vizcainos merecieron más, pero tuvieron que conformarse finalmente con un punto. "Ayer –por el jueves– en Fuenlabrada el árbitro no acudió a revisar esta jugada. Por favor, que alguien me explique por qué. Es evidente que el de azul no es el portero", escribió el centrocampista navarro en referencia a la captura de imagen que él mismo se encargó de compartir y por la cual fue cuestionado ayer Iñigo Vélez, quien no escurrió el bulto y habló sin tapujos para poner de manifiesto las dudas que le genera la ayuda del videoarbitraje visto lo visto.

"Viendo la jugada repetida se me hace raro, porque en Tenerife, por ejemplo, entró el VAR para pitar un penalti cuando menos discutible a favor de ellos, contra el Eibar nos pitaron otro penalti por manos de Ozkoidi por estar separada del cuerpo y esta mano en Fuenlabrada, que fue también bastante clara, no se revisó", expuso de primeras el técnico gasteiztarra, quien aseguró acto seguido que "no entiendo muy bien el criterio para ir al monitor a ver unas jugadas sí y otras no". "No entendía el VAR antes de entrenar en el fútbol profesional y ahora lo entiendo menos", sentenció ante los medios de comunicación Iñigo Vélez, quien agregó que "podemos quejarnos aquí como lo estoy haciendo, pero el equipo tiene que seguir".

"Estamos bien y con ganas después de cumplir ese objetivo pendiente de dejar la portería a cero y tanto nosotros como el Sanse nos conocemos bien mutuamente. Será un partido muy complicado, intenso y de mucho ritmo contra un rival muy dinámico, que corre mucho también y que cuenta con futbolistas jóvenes que juegan bien al fútbol, pero esperemos que caiga de nuestro lado", expuso asimismo el entrenador del conjunto vizcaino respecto al encuentro que los suyos afrontarán mañana.

MISMAS BAJAS

"El equipo está cada vez mejor defensivamente y también crea ocasiones, pero hay que seguir insistiendo y trabajando en la efectividad", manifestó el preparador azul, que contará una jornada más con las bajas por lesión de Roberto Santamaría e Iker Unzueta y que no quiso dar pistas acerca de la alineación que pondrá sobre el césped, pues "todos los que entran a jugar lo hacen bien y no hay nadie que esté por encima de nadie. Han jugado ya casi todos, han demostrado que pueden hacerlo fundamental y en ese aspecto estoy tranquilo".