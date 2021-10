Un paso adelante del Amorebieta

la visita intersemanal al Fuenlabrada no sirvió para que el Amorebieta se reencontrara con la victoria dos meses después, pero sí para dar un paso adelante en el apartado defensivo, una de las cuentas pendientes que lastraba a los de Iñigo Vélez desde el inicio del curso. Por primera vez en la temporada, los azules fueron capaces de dejar su portería a cero y de completar noventa minutos sin despistes, ni fatales desconexiones. Gracias a ello sumó un punto, si bien pudieron ser tres en caso de acertar en la definición. El botín, sin embargo, dejó buenas sensaciones en la caseta zornotzarra tras recuperarse a contrarreloj del mazazo que supuso la derrota sufrida ante el Cartagena en Lezama cuatro días atrás.

Con seis cambios en la alineación, los vizcainos tutearon al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres, le sometieron por momentos y convirtieron a su guardameta en el mejor futbolista del partido. Solo faltó la guinda del triunfo, pero la buena imagen ofrecida una jornada más y la demostración de que es posible sellar la portería propia son factores que suman y alimentan la confianza de cara al futuro más próximo. LaLiga SmartBank, no en vano, no para. Sin opción a tomarse un mínimo respiro, los zornotzarras volverán a entrar en acción este domingo en Lezama a partir de las 14.00 horas. Enfrente, esta vez, asomará la Real Sociedad B en un derbi en el que sumar los tres puntos volverá a ser el ineludible objetivo de los azules, que suman una victoria, cinco derrotas y otros tantos empates.

DIEZ GOLES A FAVOR



Las tablas, protagonistas en cinco de los ocho últimos partidos del Amorebieta, se han convertido en compañeras de viaje de un equipo que, tras dar un paso al frente en defensa, necesita atinar en el remate para mejorar sus registros ofensivos y opositar con más fuerza si cabe a los puntos. Diez goles a favor en once jornadas no sería de por sí un dato excesivamente preocupante de no ser porque, semana tras semana, los zornotzarras desperdician un carrusel de ocasiones de las que se acaban acordando. Lo mismo ocurre con las ventajas adquiridas en el marcador. No consiguió el Amorebieta ponerse por delante en Fuenlabrada, pero ninguna de las cinco veces que lo ha logrado ha ganado.

Su único triunfo llegó tras una meritoria remontada frente al imponente Almería en Lezama el pasado 28 de agosto, cuando los andaluces, con un jugador menos en el campo desde el minuto 18, hincaron la rodilla ante un equipo que intentará volver a hacerse fuerte como local a costa del filial de la Real Sociedad B. El choque entre recién ascendidos a la categoría proyecta de antemano una soberana igualdad al calor de dos propuestas futbolísticas sumamente alejadas entre sí.

No cambiará el Amorebieta su hoja de ruta ante el conjunto dirigido por Xabi Alonso pese a figurar como penúltimo clasificado y enlazar ocho citas consecutivas sin ganar, pues el estilo es innegociable y con él se ha ganado, más allá de los resultados, el respeto de una categoría en la que los rivales ya han interiorizado la dificultad que entraña superar a un equipo que compite y bien en cada encuentro. Solo falta la victoria a los azules. El domingo, a partir de las 14.00 horas, tienen una nueva oportunidad.