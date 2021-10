El Amorebieta empata y se queda a medias

FUENLABRADA: Morro; Valentín, Pulido, Juanma, Sotillos (Min. 73, , Konate (Min. 29, Arturo), Dieguez (Min. 73, Mbia), Pedro León, Mula (Min. 63, Anderson), Zozulia y Soldano (Min. 63, Kante).

AMOREBIETA: Saizar; Aldalur (Min. 80, Larrazabal), Óscar Gil, Arregi, Luengo, Ozkoidi, San José, Olaetxea (Min. 71, Iker Bilbao), Álvaro Peña (Min. 80, Mikel Álvaro), Guruzeta (Min. 88, Etxaburu) y Obieta (Min. 71, Amorrortu).

ÁRBITRO: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó por parte del Fuenlabrada a Valentín (Min. 91), Pulido (Min. 92) y Mbia (Min. 93).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Fernando Torres.



Un punto a domicilio y portería a cero por primera vez en la temporada. Suena bien, pero la realidad es que el Amorebieta, de nuevo, ha merecido más en su visita al Fuenlabrada, que ha tenido en la figura de su portero al mejor futbolista del partido en un envite en el que los azules apenas han sufrido atrás, pero han vuelto a perdonar en ataque para conformarse con un empate sin goles que no hace justicia a lo acontecido en el terreno de juego. Con tres novedades en una línea defensiva en la que se ha estrenado como titular Aldalur, dos en la medular y una en la delantera a fin de aportar frescura al colectivo tras la exigente contienda con dolorosa derrota incluida cuatro días atrás ante el Cartagena, los zornotzarras han desafiado la solidez de un equipo que, con cinco cambios respecto a su último encuentro contra la Ponferradina, asoma como el menos goleado de la categoría con solo siete tantos encajados en las once primeras jornadas.

Los madrileños han logrado sobrevivir en un intenso duelo que ha arrancado con un primer disparo de Guruzeta desde dentro del área que ha salido desviado. Ha sido el primer aviso de un valiente y decidido Amorebieta que, como es costumbre, ha apretado arriba a su rival y ha buscado la portería local con la verticalidad que le caracteriza. La puesta en escena, al igual que en las últimas semanas, ha vuelto a ser positiva, impecable, hasta el punto de sumar otras dos ocasiones claras de gol por medio de Arregi a la salida de un córner y del propio Guruzeta con otro remate en la corta distancia a los que ha respondido con sumo acierto un iluminado Morro.

No ha asomado por las inmediaciones de Saizar el Fuenlabrada hasta el minuto 22, cuando Konate ha probado fortuna en un saque de esquina que, pese al susto, no ha tenido consecuencias para el Amorebieta, rápido en la respuesta con un vertiginoso contragolpe perfectamente liderado por un entonado San José que no ha podido materializar Guruzeta en el mano a mano con Morro. Le ganó de nuevo la partida el guardameta madrileño para profundo lamento de los azules, que han alcanzado la primera media hora de juego con ocho disparos a favor por solo dos en contra sin que ello tuviera efecto alguno en un marcador que, para más inri, a punto ha estado de abrir Zozulya instantes después. El ucraniano ha desperdiciado un temible pase de la muerte del incombustible Pedro León, el único quebradero de cabeza para los de Iñigo Vélez en una primera mitad en la que los azules merecieron más.

Sin goles en el luminoso, ambos equipos han tomado el camino hacia los vestuarios para cargar fuerzas de cara a un segundo acto que ha arrancado con las espadas en todo lo alto y con un penalti por manos no pitado en el área local. Lo ha protestado San José, pero ni siquiera ha ido al monitor a revisarlo el colegiado, que ha ordenado continuar. Eso ha hecho el Amorebieta, seguir pico y pala en busca de la ansiada victoria en un choque de alta intensidad que, sin embargo, ha deparado unos segundos 45 minutos más cerrados, sin tantas aproximaciones de los vizcainos a la portería de Morro, pero sin nuevos sustos tampoco para Saizar.



EL ÚLTIMO INTENTO

Sin un dueño fijo sobre el verde y con todo por decidir a falta de veinte minutos para el final del pleito, Iñigo Vélez ha movido el banquillo. En ninguna de las diez jornadas anteriores ha tardado tanto el gasteiztarra en agitar la coctelera, muestra inequívoca de las buenas sensaciones que le ha transmitido en el Estadio Fernando Torres un equipo que, con Saizar como salvador en una acción que ha quedado invalidada por fuera de juego, ha tenido en un libre directo y en el posterior córner en el tiempo de prolongación el gol para sumar más de un punto en un partido en el que se ha quedado a medias.