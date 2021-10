El miedo a perder reina en Gobela

Arenas 0

Gernika 0

ARENAS: Aritz, Ibargoien, Uranga Murua, Jonma, Celihueta, Arzuaga (Min. 72, Estrada), Jurgi, Arzalluz (Min. 60, Izeta), Rozas y Cortezón (Min. 85, Zorrilla).

GERNIKA: Ispizua, Agirrezabala, Arana, Berasaluze, Lucbert, Iru, Urcelay, Unai García (Min. 63, Pacheco), Delgado (Min. 73, Marcos), Eizmendi y Güemes (Min. 73, Ale).

Árbitro: García Riesgo (asturiano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Arzuaga, Jurgi y Celihueta y a los visitantes Berasaluze e Iru y al entrenador Vales.

Incidencias: Unos 500 en espectadores en Gobela.

Arenas y Gernika dejaron el fútbol para otro día. Un partido soso y aburrido en el que se abusó del juego por el centro del campo y en el que el balón nunca tuvo un dueño y siempre estuvo perdido por los aires.

Los forales salieron mejor, jugando en campo contrario. Aun así, la primera ocasión fue local. Rozas buscó la escuadra e Ispizua voló para impedirlo. Un error de Iru en la salida de balón propició que Jurgi pusiera a prueba a Ispizua, que despejó con los pies. El Arenas se acercaba a la meta rival. El primer disparo foral fue a diez minutos del descanso, cuando Unai García finalizó cruzado. El dominio era alterno, ahora eran los de casa los que tomaban las riendas del partido. Antes del descanso, de nuevo fue el Gernika el que rondó más la puerta rival, pero sin crear peligro real. En Gobela reinaba el respeto entre dos rivales que se conocen demasiado y había miedo a perder. A quedarse sin sumar.

En la segunda parte, Arzalluz no llegó de cabeza al centro de Rozas. Y, por los visitantes, Delgado remató obligado ante Murua, que seguía expeditivo saltando por el aire en busca del balón. Un esférico al que le costaba bajar de las alturas. El Arenas volvió a presionar arriba para incomodar la salida del Gernika. Por tesón entre Izeta y Jurgi se llevaron un balón, pero su centro no lo cabeceó Cortezón con acierto. Aritz e Ispizua mostraron mucha seguridad bajo palos. Fueron los mejores. Lo poco que les llegaba lo solucionaron con valentía y acierto. Rozas le robó la cartera a Berasaluze y su pase atrás no encontró el remate de Jurgi, que venía lanzado. Ispizua tuvo que mandar ante Rozas en un balón dividido. Un centro de Pacheco se paseó por toda el área local. Marcos se empachó de balón en un córner de Urcelay. En la recta final, el partido se abrió y en un rápido contragolpe del Arenas, Zorrilla en línea de gol no llegó por centímetros. A Iru también se le marchó desviada la última intentona de los de Urbieta desde la frontal.