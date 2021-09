Bingen Zupiria lamenta el comportamiento de la afición de la Real Sociedad en Eindhoven

Un año después la afición de la Real Sociedad volvió a viajar con su equipo. Lo hizo a Eindhoven para asistir al estreno europeo ante el PSV (2-2). Pues bien, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha criticado el comportamiento de la hinchada realzale, a la que ha acusado de "no actuar con la prudencia necesaria".



Zupiria ha ido más allá: "No hay distancia, no hay mascarillas, gritos, hay consumo de alcohol.... vamos a un escenario en el que será difícil imponer restricciones, pero en el que para que esto marche bien dependerá de la prudencia", aseguró.



?? Esto sí es jugar en Europa ??#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 17, 2021

Asimismo, el portavoz del Gobierno vasco ha confesado que el ente gubernativo no va a recurrir el auto del TSJPV por el que el aforo en los campos de fútbol pasa de un 30%, fijado por el LABI , a un 60%. Zupiria acata la decisión, pero muestra su malestar por el hecho de que "la gestión de la pandemia y de algunas de las medidas que eran necesarias han sido muy difíciles de aprobar y sacar adelante porque no se ha contado con el beneplácito de los jueces"