El Gobierno vasco pide prudencia y responsabilidad ante a la flexibilización de las restricciones en Euskadi

Bingen Zupiria afirma que el alivio de las restricciones "no va a llevar a llenar las discotecas" Oskar González

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha reconocido que, "seguramente", los técnicos del LABI propondrán este viernes "aliviar algunas de las medidas y restricciones en vigor" para luchar contra la pandemia, de tal forma que ha considerado "lógico" que el "nuevo escenario" sea de "más libertad, pero con prudencia".

En declaraciones a Radio Euskadi, Zupiria se ha referido a la reunión que este viernes mantendrá el LABI institucional, presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para analizar una posible relajación de las medidas para luchar contra la pandemia de la covid-19.

Tras reconocer que en el encuentro se presentará el dictamen de la comisión científico-técnica, su valoración y propuestas, Zupiria ha incidido en que, "en base a ellas, se adoptarán las medidas que correspondan".

A su juicio, el actual es un momento en que, "seguramente", los técnicos "propondrán aliviar algunas de las medidas y restricciones en vigor", ya que los datos epidemiológicos "avanzan de forma positiva y sería lógico que hubiera más libertad".

"Si pensamos que el alivio de las restricciones nos van a llevar a llenar las discotecas y las salas de ocio nocturno con absoluta libertad como antes seguramente estamos equivocados. El nuevo escenario será de mayor libertad, pero con prudencia y en el que los comportamientos personales van a ser fundamentales", ha advertido.

En este contexto, ha lamentado el comportamiento de algunos aficionados de la Real Sociedad, este jueves en Eindhoven, que "no actuaron con la prudencia debida". "No hay distancia, no hay mascarillas, gritos, hay consumo de alcohol.... vamos a un escenario en el que será difícil imponer restricciones pero en el que para que esto marche bien dependerá de la prudencia", ha reiterado.

Respecto a la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el aumento de aforos en los estadios, Zupiria ha manifestado que el Ejecutivo respetará las decisiones y seguirá adoptando "las medidas más oportunas, siempre basadas en las propuestas de los técnicos del LABI".

De este modo, ha reconocido que el Gobierno vasco no recurrirá el auto, aunque ha lamentado que "la gestión de la pandemia y de algunas de las medidas que eran necesarias han sido muy difíciles de aprobar y sacar adelante porque no se ha contado con el beneplácito de los jueces". "Hay un momento en que no se puede generar más disputa y controversia y hay que aceptar la realidad tal y como es", ha expresado.

Por otro lado, ha defendido que el hecho de que se padezca una pandemia global provoca que, "mientras no se consiga vacunar a un número suficientes de personas, todos estaremos en riesgo". Así, ha vaticinado que la eliminación de todas las restricciones, tal y como sucede en algunos países de Europa, dependerá "de la evolución pandémica".





LEY VASCA ANTIPANDEMIA

Por último, y en relación a la ley vasca antipandemia, ha sostenido que cuando se hablaba de seguridad jurídica no se refería solo a los aforos sino también a que las sanciones que se impongan cuenten "con cobertura jurídica clara y un horizonte claro para las instituciones".

"Quizá un poco tarde, pero cuando se ha podido Euskadi ha contado con una ley que echamos en falta en otros ámbitos y lugares", ha indicado, para añadir que el Ejecutivo ha planteado de forma "recurrente" que en el conjunto del Estado hubiera un paraguas legal".