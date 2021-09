Un punto que sabe a victoria para el Amorebieta

UD Ibiza 1

SD Amorebieta 1

UD IBIZA: Germán; Grima (Min. 65, Cifuentes), Goldar, Rubén, Morillas, Appin (Min. 65, Javi Pérez), Molina, Ekain (Min. 78, Nono), Davo (Min. 78, Guerrero), Javi Lara (Min. 90, Herrera) y Castel.

SD AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Luengo, Markel Lozano, Óscar Gil, Seguín (Min. 84, Ozkoidi), Larrucea, Iker Bilbao (Min. 84, San José), Álvaro Peña (Min. 59, Olaetxea), Guruzeta (Min. 59, Unzueta) y Obieta (min. 66, Orozko).

Goles: 0-1: Min. 2; Obieta. 1-1: Min. 53; Castel.

Árbitro: Raúl Martín González Francés (Comité canario). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Municipal de Can Misses con la presencia de 3.119 espectadores en las gradas.

Le faltaba estrenar el casillero de empates al Amorebieta en su histórico desembarco en LaLiga SmartBank tras ceder en las dos primeras jornadas y vencer en la tercera y, cual preciado logro visto lo visto ayer domingo sobre el terreno de juego, lo hizo ante otro recién ascendido como el Ibiza en Can Misses, donde sobrevivió al empuje local para sumar un punto con sabor a victoria. El 1-1 con el que tocó a su fin el choque fue la mejor noticia posible para los hombres de Iñigo Vélez, que completaron su actuación menos sobria desde el inicio del curso en un encuentro en el que se vieron sometidos en todo momento por los ibicencos pese a adelantarse en el marcador con el partido recién iniciado.

Vestidos de verde esperanza y con Larrucea y Obieta como únicas novedades en la alineación en detrimento de San José y Unzueta, los azules volaron en los primeros compases. Valientes y verticales como manda el libro de estilo de Iñigo Vélez, el primer aviso llegó en el primer minuto de juego y el gol, apenas sesenta segundos después. En ambas acciones se erigió en protagonista un iluminado Obieta, autor del tanto de la victoria ante el Almería en Lezama y del 0-1 en Can Misses al castigar una salida en falso del guardameta Germán para cabecear al fondo de las redes un buen envío lateral de Larrazabal.

Por primera vez en la temporada, el Amorebieta comenzó mandando en el marcador y con el viento a favor, factor que le animó a replegarse sin balón a fin de juntar líneas a la espera de poder armar rápidas ofensivas. La realidad, sin embargo, fue que el gol espoleó al Ibiza y minimizó a los zornotzarras, que no supieron atacar, ni defender con orden en un primer acto en el que solo un milagro evitó que los de Juan Carlos Carcedo vieran portería. Las ocasiones, no en vano, se sucedieron en el área de un blando y dubitativo Amorebieta que agradeció la falta de puntería de los vizcainos Castel y Ekain antes del paso por vestuarios. Ambos, sin ir más lejos, rozaron el 1-1 con mención especial para el exjugador del Amorebieta, quien estrelló el esférico contra el poste en boca de gol con todo a favor cuando la afición local se disponía a celebrar el empate en el minuto 35.

Sin balón y con un importante agujero a la espalda de los tres centrales, los de Iñigo Vélez volvieron a respirar aliviados cuando, en el 38, el propio Castel y Grima mandaron al limbo otra ocasión de gol o gol. El resultado, así las cosas, mantuvo en pie a un Amorebieta que alcanzó el descanso con un pírrico 25% de posesión de balón y once remates en contra, por los cinco realizados.

Intentó aprovechar el paso por los vestuarios Iñigo Vélez para corregir desajustes y revisar el plan a seguir en la búsqueda de los tres puntos, pero resultó en balde. Al igual que en la puesta de largo del envite, los azules fueron los primeros en acercarse al área rival con un intento de remate de Obieta tras cabalgada de Larrazabal que acabó en córner, pero esta vez el Ibiza no falló en su primera aproximación a las inmediaciones de Santamaría.

Corría el minuto 53 cuando Javi Lara encontró dentro del área, libre de marca por enésima vez, a un punzante Castel que fusiló a la media vuelta al portero navarro ante la pasiva mirada de Markel Lozano. Se desesperó en la banda el técnico gasteiztarra, que introdujo un doble cambio con el objetivo de variar el guion del choque. Álvaro Peña y Guruzeta dejaron su lugar en el verde a Olaetxea y Unzueta instantes antes de cumplirse la hora de juego, pero los locales continuaron pico y pala en busca de un segundo tanto que volvió a merodear Ekain en el minuto 68 con un cabezazo que repelió el larguero.

OPCIÓN FINAL



Sin capacidad para hacerse con el cuero, ni nivelar fuerzas en la contienda, la cita avanzó en medio del asedio local y de un loable ejercicio de resistencia visitante que tuvo premio finalmente, pues el 1-1 no se movió del electrónico. Lo intentó hasta el pitido final el Ibiza, que cerró el pleito con la friolera de 23 disparos, pero solo tres de ellos entre los tres palos defendidos por Santamaría, mientras que el Amorebieta sumó un total de once, cuatro a portería.

Larrazabal, tras una portentosa cabalgada que finalizó con un disparo alto, pudo hacer incluso el 1-2 en el tiempo de prolongación, pero el conjunto zornotzarra celebró un empate que le deja fuera de los puestos de descenso con cuatro puntos en la clasificación con otras tantas jornadas consumidas.

Liga smartbank

CLASIFICACIÓN

pt j g e p gf gc

CuartA jornada

Girona-Sporting de Gijón1-2

SD Eibar-Leganés1-1

Tenerife-Ponferradina2-0

CD Cartagena-Sanse1-0

Almería-Málaga2-0

Fuenlabrada-Lugo1-1

Burgos-Real Valladolid3-0

UD Ibiza-SD Amorebieta1-1

Alcorcón-Real Zaragoza1-2

Mirandés-UD Las Palmas4-2

Huesca-Real OviedoHoy, 21.00 horas

Aguantar, la clave. El entrenador del Amorebieta, Iñigo Vélez, no escondió en rueda de prensa el buen sabor de boca que le dejó el empate firmado en Ibiza tras lo observado durante los noventa minutos. "Damos el punto por muy bueno por todo el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho, porque el Ibiza ha tenido muchas ocasiones, hemos sufrido y no nos pudimos sentir cómodos con el balón en ningún momento", reconoció el técnico gasteiztarra, quien remarcó que "habíamos trabajado bien el partido y sabíamos lo que nos querían hacer, pero aun así nos han generado mucho peligro y no imaginábamos tener que hacer tanto esfuerzo sin balón teniendo en cuenta además que había 40 grados a la sombra".

la satisfacción de Iñigo Vélez

"Damos el punto por muy bueno"