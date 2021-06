El máster de Andoni Iraola en los banquillos

Andoni Iraola (Usurbil, 22 de junio de 1982) sopla hoy velas. Cumple 39 años. Y lo celebrará a lo grande. Después de propiciar el regreso del Rayo Vallecano a LaLiga Santander. Iraola ha sacado matrícula de honor en su máster como entrenador, ya que su progresión en los banquillos es meteórica. Acumula solo tres cursos en el fútbol profesional y el exjugador del Athletic –es el cuarto de la historia de la entidad con más partidos jugadores, 510, solo por detrás de José Ángel Iribar, Txetxu Rojo y Joseba Etxeberria– se erige en uno de los técnicos emergentes que están de moda. Iraola comenzó su andadura nada más colgar las botas al frente del segundo juvenil del Antiguoko para aceptar en mayo de 2018 el reto de dirigir al AEK Larnaca a petición de Ander Murillo, director deportivo entonces del club chipriota y excompañero suyo en el Athletic. Metió al AEK en la fase de grupos de la Europa League, conquistó la Supercopa de Chipre, pero en enero de 2019 fue destituido tras encadenar una serie de malos resultados. En el verano de ese año le llamó el Mirandés, recién ascendido a Segunda División. No solo logró con solvencia la permanencia, sino que también le metió en las semifinales de Copa después de dejar en el camino a equipos de Primera como el Celta, Sevilla y Villarreal. La Real Sociedad le privó de hacer más historia, que sí la ha hecho en el Rayo, en el que tenía el exigente reclamo de luchar por un ascenso que encumbra a un entrenador que gusta del buen fútbol y que asoma un perfil muy similar al que tenía como futbolista. En caso de renovar con el Rayo –"En un par de días nos reuniremos y veremos si las ideas del club y las mías son las mismas", dijo el usurbiltarra el domingo–, podría volver a San Mamés para sentarse en el banquillo rival, aunque ya son mayoría los que le ven como entrenador del Athletic en un plazo no muy lejano.

El propio Ander Murillo y Joaquín Caparrós, que tuvo a sus órdenes a Iraola en su etapa como técnico del Athletic entre 2007 y 2011, analizan la figura del aún entrenador rayista. "Mi apuesta por Andoni quizá se entendía como arriesgada porque no tenía experiencia. Le conozco personalmente, sabía de su carácter y de sus ideas como entrenador, por lo que la decisión fue sencilla. Aquí dejó muy buen sabor de boca, sobre todo porque, al margen de sus resultados, ha sido de los entrenadores que mejor fútbol ha propuesto. Sus equipos son muy reconocibles. Aquí fue cesado por decisión del presidente, supuso todo un palo, pero seguro que le sirvió para aprender", dice el donostiarra, que cursa para lograr el carné Pro de entrenador y que ejerce de asistente técnico en el ASIL Lysi, de la Segunda División chipriota. "Tenía muy claro el ser entrenador. Su experiencia en los banquillos es aún corta, pero se ha revalorizado por sus ideas. Lo que está consiguiendo no es fácil, ni con el Mirandés, ni con el Rayo. No le conozco como entrenador, pero es dialogante y sabe manejar el grupo. Ha tenido muchos entrenadores en la élite y esas experiencias las emplea", apunta Caparrós, actual seleccionador de Armenia.

Es la pregunta del millón que se hace el entorno athleticzale y tanto Murillo como Caparrós se esperaban la cuestión. "Es inevitable hacer esa lectura. Su progresión está enfocada hacia el Athletic, pero ahora hay un entrenador como Marcelino con un bagaje importantísimo. La progresión de Andoni le lleva a Primera División y todo apunta a que algún día entrenará al Athletic. Dependerá de él y del Athletic. Está capacitado, pero quizá entrenar un año en Primera con otro equipo sería positivo para Andoni, consciente de la presión que acarrea entrenar al Athletic, especialmente en el matiz mental", reflexiona Murillo, que jugó 157 partidos como león entre 2001 y 2009. Caparrós comparte parte de este análisis: "Sí le veo y evidentemente será uno de sus objetivos, pero no debe tener prisa. Él está preparado y los retos los quiere. No hay más que ver lo que ha hecho en el Rayo. La exigencia era subir y es una buena señal de su personalidad. Él debe tomar la decisión y estar convencido en su debido momento. Es una persona muy inteligente y él sabe lo que puede aportar, pero, insisto, creo que no debe tener prisa".

Lo cierto es que el Athletic entra en año electoral, el último de la legislatura de la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi, y en el que el nombre de Iraola podría salir a la palestra e incluso llegar a ser la baza de alguna plancha que pudiera presentarse. De momento, queda por conocer si continuará en el Rayo.

