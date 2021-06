Gerard Moreno, una petición popular

EL empate sin goles ante Suecia en el debut en la Eurocopa impulsó un debate en el entorno de la selección española relacionado con la capacidad goleadora de la tropa de Luis Enrique. La falta de puntería de Álvaro Morata, el elegido para ejercer de inicio como referencia ofensiva, puso en cuestión la ciega confianza del técnico asturiano en el ariete de la Juventus y su controvertida decisión de dejar en el banquillo a Gerard Moreno avivó la polémica. La suplencia del punta del Villarreal y su tardía entrada en el terreno de juego, pues no asomó en escena hasta el minuto 74 en detrimento de Dani Olmo, provocó que numerosos aficionados y analistas pusieran el grito en el cielo atendiendo a los números del punta catalán en su mejor temporada en la élite.

Se trata, no en vano, del octavo máximo goleador en el ejercicio 2020-21 contabilizando todas las competiciones. Con 30 dianas en 47 partidos, con once asistencias incluidas, Gerard cerró el curso con unos registros superados solo por Robert Lewandowski (48), Kylian Mbappé (42), Erling Haaland (41), Leo Messi (38), Cristiano Ronaldo (36), Harry Kane (33) y Mohamed Salah (31). Romelu Lukaku y Karim Benzema, por su parte, lograron igualar la treintena de tantos alcanzada durante la última campaña por un inconmensurable Gerard, faro ofensivo de un Villarreal que ganó la Europa League con gol incluido del barcelonés en la final frente al Manchester United. Más discreta fue la temporada de Morata, con veinte goles en su haber entre liga, Copa, Supercopa y Champions League.

Con tales estadísticas en mano, el clamor popular en favor de la titularidad de Gerard es palpable en el entorno del combinado español, obligado a vencer hoy a Polonia para no complicarse su futuro en una Eurocopa que no arrancó con buen pie en La Cartuja. Las dudas, sin ir más lejos, también se pusieron de manifiesto en materia realizadora como consecuencia de la apuesta de Luis Enrique por Marcos Llorente como lateral derecho, dado que el jugador del Atlético brilló con luz propia a lo largo del último curso en posiciones más adelantadas firmando una tarjeta de trece goles y doce asistencias. Ni Gerard, ni él, así las cosas, fortalecieron el apartado goleador de una selección que ofreció luces y sombras en su debut y que encara la cita ante el combinado polaco bajo la petición popular de ver al futbolista del Villarreal en el once inicial.

¿DUPLA CON MORATA?

En caso de ser de la partida en la segunda jornada de la fase de grupos, está por ver la posición en la que le da vuelo Luis Enrique, quien podría recurrir a una pareja de delanteros formada por Gerard y Morata, silbado por parte de la afición de La Cartuja el lunes contra Suecia, pero defendido a capa y espada por su seleccionador y por compañeros de vestuario como Dani Olmo, Pedri González, Aymeric Laporte y el propio Gerard, quien afirmó el miércoles en una entrevista concedida a Mediaset que "todos hemos pasado por situaciones parecidas a la de Morata, pero está tranquilo, tiene la confianza de todos y es un jugador muy importante". "Podemos jugar juntos", lanzó asimismo el ariete del submarino amarillo, quien pide paso tras marcar cincuenta goles en los últimos dieciocho meses.