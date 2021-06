Zinchenko, el fútbol contra la guerra

eL camino hacia el éxito suele ser complejo y laborioso por naturaleza, pero existen casos en los que la travesía resulta especialmente complicada en todas sus vertientes. Fe de ello puede dar Oleksandr Zinchenko (Radomyshl, Ucrania, 15-XII-1996), estrella emergente de un país que tuvo que abandonar por la guerra en 2014. El conflicto bélico que estalló en la región del Donbass hizo que su madre decidiera que el futuro de la familia se encontraba en Rusia y que el actual lateral izquierdo del Manchester City se desligara del Shakhtar Donetsk, club al que se incorporó a los 11 años abandonando su hogar para mudarse en solitario a 500 kilómetros de casa y en el que nunca llegó a jugar para el primer equipo, si bien su entrega y compromiso le permitieron ejercer como capitán del conjunto sub'19 al abrigo de una tremenda proyección que se vio frenada en seco.

Sus planes, sin ir más lejos, cambiaron por completo al decir adiós al trece veces campeón de Ucrania y desplazarse con sus padres hasta Rusia, donde se vio abocado a entrenarse solo durante seis meses en las calles de Moscú. El Shakhtar, no en vano, consideró la rescisión del contrato de Zinchenko como una iniciativa unilateral del jugador, por lo que presentó una demanda y la FIFA le impuso una multa de 8.000 euros. El club ucraniano, sin embargo, quedó descontento con la decisión y el caso acabó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde ganó Zinchenko, que en febrero de 2015 pudo firmar un contrato con el Ufa de la Premier League rusa. La oportunidad, tan inesperada como celebrada por el futbolista debido a la complejidad de su situación, llegó tras mantenerse en forma ejercitándose en solitario y participando en humildes torneos de aficionados con un frustrado fichaje por el Rubin Kazan de por medio.

"Aquel periodo antes de incorporarme al Ufa fue el más difícil, pero nunca puedes perder tu sueño", relató a ITV News el ucraniano, quien recordó en la antesala de la final de la Champions League que disputó con el Manchester City ante el Chelsea hace menos de un mes que "durante mucho tiempo no hablé de aquella época, porque para mí es muy difícil de recordar y ni siquiera puedo decir todo lo que sentí, pero esa situación me hizo más fuerte". No le falta razón al perseverante, valiente y talentoso futbolista ucraniano, que un año después de fichar por el Ufa encandiló a Pep Guardiola mediante un vídeo. El City, que desembolsó dos millones de euros por sus servicios, se lanzó a por él a fin de reclutar a una joven promesa de 19 años que había debutado con la selección absoluta de Ucrania en octubre de 2015 contra España.

un nuevo viaje

Comenzó entonces un nuevo y duro desafío para Zinchenko, que en su objetivo de dar sucesivos pasos al frente en el poderoso City se vio abocado nada más llegar a salir cedido rumbo al PSV Eindhoven, donde apenas jugó diecisiete partidos en el curso 2016-17 actuando también con el filial del cuadro holandés. A su vuelta a Inglaterra, sin embargo, todo comenzó a cambiar, pues logró convencer paulatinamente a Guardiola, quien lo reconvirtió en lateral izquierdo dejando a un lado su condición de centrocampista.

Nombrado futbolista ucraniano del año en 2019, Zinchenko asoma en la actualidad como uno de los alumnos aventajados del técnico de Santpedor y como uno de los nuevos referentes de la selección de Ucrania, donde mantiene su antiguo rol de mediocentro con el reto de liderar en la Eurocopa a un país con el que ya ha hecho historia por partida doble. En mayo de 2016, con 19 años y 165 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia del combinado nacional, mientras que el pasado 24 de marzo se convirtió también en el capitán más joven de Ucrania al portar el brazalete en el partido de clasificación para el Mundial de 2022 ante Francia.

Esta tarde, frente a Macedonia del Norte, buscará mantener con vida a su país en términos futbolísticos tras salir de él debido a la guerra hace siete años, cuando el balón se convirtió en el mejor amigo de un Zinchenko que brilla con luz propia después de un arduo camino hacia el éxito.

