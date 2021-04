Marcelo Bielsa, 'El Loco', porque con él sucede lo inverosímil

Disparos: 29-2. Posesión: 71%-29%. Pases: 621-252. Córners: 9-3. ¿Quién ha ganado? Con estas estadísticas, lo cabal es pensar que el equipo que representa las primeras cifras salió victorioso. El resultado fue 1-2. "Hay dos palabras que es difícil que funcionen en común: merecimos ganar, pero lo justo es que hubiera ganado el City, eso es lo que pienso. Hicimos un esfuerzo muy, muy grande, pero el City dominó el juego y tuvo las mejores opciones". La explicación es de Marcelo Bielsa (21-VII-1955, Rosario), El Loco, porque con él suceden cosas inverosímiles.

Ahí va una: el técnico argentino es el primero que en una temporada no ha sido derrotado por Pep Guardiola. El Leeds empató a uno con el Manchester City en el partido de la primera vuelta y el sábado venció al líder de la categoría. El triunfo garantizó la permanencia de forma matemática para los de Bielsa, cuando aún restan siete jornadas para cerrar la Premier League. El recién ascendido está a 7 puntos del campeón, el Liverpool, o a 4 del Tottenham de Mourinho.

El protagonista de la épica victoria fue Stuart Dallas, un lateral izquierdo norirlandés de 29 años que Bielsa ha reconvertido y utiliza de comodín. Este Joker ha cubierto casi todas las posiciones en el campo. Un gran invento. Frente al City ejerció de centrocampista y anotó los dos goles de su equipo, el segundo en el minuto 91. Dos disparos, dos dianas. Dallas suma siete tantos y cinco asistencias esta campaña. Su valor de mercado vive el momento más álgido. Según Transfermarkt, es de 3 millones de euros.

Bielsa atraviesa por su tercera temporada en el Leeds. Desde que es entrenador, nunca había permanecido más de dos años en un mismo club. Ahora la dirección deportiva busca ampliar el vínculo, porque la satisfacción con el rosarino es plena. En su primer año con The Peacocks (Los Pavos Reales) disputó el play-off pero se quedó a las puertas del ascenso a la Premier. En el segundo curso conquistó el título de la Championship y 16 años después el club regresó a la máxima categoría. El Bielsismo invadió la ciudad que, dicen, es la mejor para vivir en Inglaterra. Esta temporada El Loco ha logrado el objetivo con holgura, lo que no implica rediseñar el escenario del Leeds. "¿Nuevas metas? No. Siempre son imponernos en el próximo partido", declaró el rosarino tras medirse al City.

Las palabras hablan del nivel de exigencia, que sorprende a cada jugador que dirige, para bien o para mal, y que es la receta del éxito, cuentan quienes lo avalan. La intensidad y la incidencia en los detalles son señas de identidad que a su vez consumen deprisa proyectos, porque es complicado equipararse a una implicación que se cuenta por cada hora de cada día de todos los días del año. Es un romántico que antepone el método al resultado, pero sin la excusa de no haberlo intentado con total esfuerzo.

Referente europeo



Para dar cuenta del valor del trabajo de Bielsa, destacar que, con 45 puntos, el Leeds es el segundo mejor equipo de los trece recién ascendidos de las cinco grandes ligas europeas. A estas alturas, solo el Lens, con 52 puntos en la Ligue 1 y un partido más disputado, posee un botín mayor. En Inglaterra, West Bromwich o Fulham, procedentes de la Championship junto al Leeds, ocupan plazas de descenso.

También en condición de recién ascendido, el Leeds es el cuarto equipo en imponerse a domicilio a los líderes de la Premier League desde la creación de la competición bajo esta denominación en 1992. Asimismo, el sábado el City encajó su primera derrota en casa frente a un recién llegado a la división desde 2007. Para ello han transcurrido 42 partidos.

"Hay que vincular la victoria con el espíritu de los jugadores sumados en una expresión colectiva uniforme". Así argumentó el éxito ante el City Bielsa, que destacó que fue "un equipo rebelde que no se resignó a perder lo que estaba en juego". Cabe reseñar que su equipo jugó en inferioridad numérica desde el minuto 46, tras ser expulsado Liam Cooper. Para los de Guardiola fue la cuarta derrota en los 49 partidos que han disputado este curso. A pesar de ello, el City sigue siendo el equipo con menos partidos perdidos de las cinco grandes ligas.

En la Premier, el Leeds es la locura hecha equipo. Es el quinto que más goles encaja (49), pero sostiene el equilibrio siendo el octavo que más produce (49). O sea, da espectáculo, lo que se acerca a lo que Bielsa considera como el mayor elogio que puede recibir un técnico: conseguir la belleza que puede ofrecer un deporte. Es, además, el conjunto que más tantos ha anotado desde fuera del área (12).

Con todo, Bielsa seguirá captando detractores que le tildan de vendehumos o perdedor por no haber logrado alguno de los títulos más prestigiosos. Para todos ellos, Guardiola responde: "Denle un Manchester City y verán cómo gana títulos".