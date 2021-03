Esperanza jarrillera

El Portugalete se aferra a sus posibilidades de salvación tras su importante triunfo de ayer ante el Barakaldo, una victoria a la que hay que unir la cosechado ante el Laredo en la jornada anterior. Dos rivales directos en estas lides.

Y es que el derbi de Ezkerraldea venía marcado por la necesidad. El empate no servía. El que ganara salía reforzado, el derrotado, todo lo contrario. En esta tesitura, los jarrilleros sentenciaron en la segunda mitad. De hecho, el Barakaldo comenzó con la presión muy alta. Etxeberria en su pase atrás no encontró rematador. Una mala salida de balón local fue aprovechada por Etxeberria para asistir a Imbongo, que finalizó demasiado desviado cuando tenía espacio para acercarse. Después, Mediavilla desbarató un disparo de Bengoetxea desde la frontal. El encuentro ganaba en emoción con un Barakaldo muy atrevido. Pitu volvió a probar suerte desde la frontal con un disparo raso que neutralizó Mediavilla. Thaylor centró y Rabanillo despejó y después Ayala no pudo finalizar.

En la segunda mitad, el Portu salió mucho más incisivo y decidió el derbi. Tras un cambio de juego de Thaylor, Musy realizó varios amagos y disparó con mucha intención junto al palo. Thaylor finalizó alto tras jugada por la derecha. Rabanillo se anticipó a Musy, después de una carrera de Esteve. El Barakaldo apenas creaba peligro, solo un tímido remate de Markel Etxebarria a la media vuelta que se marchó cruzado. Carles Marc sacó como pudo el balón de Rozas en una segunda parte con claro color local. Al final, en una salida de balón en la que Rabanillo entregó el balón a Santana, el Barakaldo perdió el esférico y Salado superó a Rabanillo por alto. El gol dejó rotos a los de Lasesarre que buscaron la respuesta. Un balón peligroso al área de Urkiza lo sacó como pudo Santamaría. Le estorbó Seguín a Ribeiro que se habría quedado solo ante Mediavilla. Odolskii remató solo de cabeza en el primer palo por encima del larguero. Pero el Portu iba a sentenciar. En carrera asistió Thaylor a Güemes que finalizó a la cabeza de Txaber. En la prolongación, una carrera de Güemes a la espalda de la defensa finalizó con asistencia al área que encontró a Musy materializando el segundo sobre la bocina.



PORTUGALETE: Mediavilla, Ibarbia (Min. 46, Zekri), Murua, Alexander (Min. 46, Santamaría), Rozas, Arnedo, Esteve (Min. 78, Rubio), Ayala (Min. 46, Salado), Thaylor, Musy y Jacobo (Min. 64, Güemes).

BARAKALDO: Rabanillo, Gándara, Carles Marc (Min. 74, Seguín), Picón, Estrada (Min. 78, Guerrero), Santana (Min. 78, Ribeiro), Pitu (Min. 74, Txaber), Etxeberria, Urkiza, Bengoetxea (Min. 74, Obolskii) e Imbongo.

Goles: 1-0: Min. 71; Salado. 2-0: Min. 92; Musy.

Árbitro: Valdés Díaz (asturiano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Murua, Arnedo y Rubio y a los visitantes Estrada, Pitu, Picón y Santana.

Incidencias: Sin espectadores en La Florida.