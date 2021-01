Copa: La Real Sociedad cae en la prórroga ante el Betis (3-1)

El delantero Borja Iglesias dio al Betis el pase a los cuartos de final de la Copa (3-1) con dos goles en la prórroga de un partido que se jugó bajo una espesa niebla y en el que a la Real Sociedad, que se adelantó en el marcador en la primera parte, le sentó peor el jugar con diez futbolistas que al Betis, que también sufrió una expulsión.

Mikel Oyarzábal adelantó a los suyos muy pronto y después, cuando en la segunda parte ya estaban los dos equipos con diez, Sergio Canales empató para forzar la prórroga y en ésta apareció la figura de Borja Iglesias, quien salió en la segunda parte para darle dos goles en la prolongación y meter al Betis en los cuartos.

El equipo sevillano y el guipuzcoano afrontaron el tercer partido que los reunía esta temporada, después de que ya hayan disputado sus dos encuentros de LaLiga, el último el pasado sábado en Donostia en la vigésima jornada, en el que el Betis rescató un punto (2-2) cuando el choque entró en su últimos minutos con un 2-0 favorable a la Real.

La primera cita fue el pasado 18 de octubre en el estadio Benito Villamarín, en la sexta jornada de torneo, y entonces el equipo que entrena Imanol Alguacil se llevó los tres puntos con un rotundo 0-3 ante los del chileno Manuel Pellegrini.

Sin margen de error



Ahora, otra vez en el estadio verdiblanco, no había margen de error porque de esta eliminatoria a partido único saldría unos de los equipos que estaría en los cuartos.

Pellegrini movió mucho su plantilla para formar el once inicial en relación al del pasado sábado y el delantero paraguayo Tonny Sanabria y el extremo Cristian Tello fueron dos de las cinco novedades, por Loren Morón y el mexicano Andrés Guardado.

Los otros cambios fueron la entrada de los defensas Martín Montoya, Álex Moreno y el brasileño Sidnei Rechel, en detrimento de su compatriota Emerson Royal, Víctor Ruiz y Juan Miranda.

Alguacil solo introdujo dos variaciones en el once en relación con ese último encuentro, al apostar en el medio campo por Asier Illarramendi, que reapareció recientemente tras una larga lesión, en lugar de Ander Guevara y en la zaga por Aritz Elustondo en el sitio de Igor Zubeldia, con el exsevillista Carlos Fernández en la suplencia.

Como pasó hace tres días en el Reale Arena, sobre todo en la primera parte, los dos equipos iniciaron este partido con mucha fuerza y con ganas de tener el balón, pero fue el Betis el que puso una velocidad mas en ese arranque y miró con mas peligro al área rival.

Despiste y contra de la Real



Esa confianza local se tradujo en un despiste defensivo y una rápida contra que los visitantes no desperdiciaron en las botas del internacional Mikel Oyarzábal, quien definió bien ante la salida del meta Joel Robles.

No se había cumplido el primer cuarto de hora y Betis tuvo que recomponerse de ese golpe y lo hizo manteniendo la intensidad y la fuerte presión, pero la Real no se descompuso en el sistema defensivo y siempre continuó con atención para montar una nueva contra que le diera otra vez resultado.

De esa pugna salió favorecido el conjunto donostiarra, que vio cómo se acercó el descanso sin que el sevillano encontrara conexión entre Sergio Canales y el francés Nabil Fekir con el mexicano Diego Lainez, Tello o el Sanabria para crear opciones de marcar.

En la segunda parte, a los dos minutos de juego, Illara vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores sobre el terreno, inferioridad de la que se intentaron aprovechar los hombres de Pellegrini, mientras que Alguacil movió su banquillo para darle mas fuerza al centro del campo con la entrada de Igor Zubeldia por Jon Guridi.

Lainez la tuvo pronto para el empate, pero el portero Alex Remiro interpuso su cuerpo para evitarlo, aunque el Betis dispuso de mucho tiempo enderezar la situación ante una Real que estaba replegada ante el empuje del adversario.

No obstante, el delantero visitante Cristian Prtugués 'Portu' estuvo muy cerca en una contra de poner el 0-2, pero Joel Robles tapó bien huecos con su cuerpo y el balón se fue a córner.

El protagonismo y el dominio verdiblanco tuvo enfrente a un equipo que montó una defensa de cinco que intentó complicar los avances rivales, y más cuando a falta de un cuarto de hora para que se llegara al tiempo reglamentario Sanabria también fue expulsado y dejó a su equipo con diez.

En esa fase del partido volvieron a equilibrarse las fuerzas numéricas pero, por contra, fue cuando el Betis encontró el empate en las botas de Sergio Canales, quien logró su quinto gol en los últimos cuatro partidos y pareció abrir la espesa niebla en la que había entrado su equipo, al igual que estuvo toda la segunda parte con este fenómeno meteorológico.

Con el 1-1, y ya en la prolongación, Joaquín tuvo una magnífica ocasión de cabeza para haber puesto a su equipo en los cuartos, aunque se le fue el balón y ello dio paso a una prórroga en la que Alguacil le dio la oportunidad al delantero Carlos Fernández, recién contratado procedente del Sevilla, para que tuvieran mas iniciativa en el ataque.

Fue otro delantero que había salido en la segunda parte, pero en el Betis, Borja Iglesias, el que deshizo las tablas en el minuto 96 con su segundo tanto de la temporada, que llegó en el mejor momento para un futbolista que no goza de demasiadas alegrías desde que es verdiblanco.

La Real, ya a la desesperada, buscó el tanto de un nuevo empate que forzara, al menos, la tanda de penaltis, pero fue Borja Iglesias el que puso el 3-1 definitivo, pese a que el conjunto visitante no renunció a nada e incluso se le anuló al belga Adnan Januzaj que hubiera dado incertidumbre con el hipotético 3-2 que no subió al marcador.