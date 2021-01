Al Bilbao Athletic le vale con el empate

Bilbao Athletic 0

Real Unión 0

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Luengo, Imanol (Min. 80, Kortazar), Prados, Zarraga, Williams, Artola (Min. 80, Diarrá), Cabo (Min. 68, Serrano) y Tascón (Min. 68, Baqué).

REAL UNIÓN: Irazusta, Iván Pérez, Elosegi, Ekhi, Kijera, Beobide, Anatz (Min. 69, Rivero), Capelete, Llamas (Min. 69, Viguera), Madrazo y Galán (Min. 84, Rivera).

Árbitro: Martínez García (riojano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Prados y Paredes y a los visitantes Anatz y Beobide.

Incidencias: Sin espectadores en Lezama.

Al Bilbao Athletic se le atascó el Real Unión en la tarde del domingo y se tuvo que conformar con un empate, como mal menor, que le mantiene compartiendo el liderato con el Amorebieta. El conjunto visitante no le perdió la cara al bilbaino y solo la actuación de Agirrezabala evitó que los puntos viajaran a Irun. Madrazo, el más destacado de los fronterizos, centró desde la izquierda y el remate de Llamas, solo en el área, se marchó fuera. Desde el inicio el Real Unión no renunció al esférico. El juego directo tampoco les iba mal a los cachorros, que esperaban su oportunidad. Madrazo estuvo a punto de marcar. El primer acercamiento rojiblanco fue al cuarto de hora en un intento de finalización de Cabo. Williams lo intentaba, pero en ocasiones pecaba de individualismo por la banda derecha. Galán, de rebote, asistió a Madrazo; pero Agirrezabala, muy atento, tuvo que salir a sus pies para evitar el tanto. El dominio estaba repartido por momentos. Por la derecha entró Capelete que se encontró también con Agirrezabala. De nuevo la intervención del portero local evitó el tanto de Llamas el estirarse para despejar el balón que pretendía alojarse junto al palo. El Bilbao Athletic no creaba peligro y en otra llegada de Madrazo se interpuso el portero rojiblanco.

En la segunda mitad se repitió el mismo guion. Galán botó una peligrosa falta al borde del área que despejó Paredes con la cabeza. Los fronterizos tenían maniatados a los de casa y el empuje era más que evidente, pero sin efectividad. El Bilbao Athletic apenas salía de su cueva. Un centro de Núñez lo remató Artola en el área pero su disparo fue taponado por la defensa. Madrazo mandó al cielo una finalización cuando se disponía a entrar en el área local. Y ni Baqué, ni Artola llegaron a un balón en un córner cerrado que botaron los rojiblancos. En el último instante, Capelete remató dentro del área; pero se encontró con Agirrezabala que se erigió en el mejor de los de casa en la tarde del domingo.