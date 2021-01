El Portugalete busca dar otra campanada en Copa

VIDAS similares. Vidas que por casualidad convergen en un espacio. En un punto de esperanza hacía un sueño fuera del abrigo de Lezama. El centrocampista Toni Salado (Sestao, 1997) y el defensa Javi Murua (Laukariz, 1997) han coincidido esta temporada en el tercer asalto del Portugalete a Segunda División B. No han perdido ni una gota de ilusión y ambos, tras acabar su periodo contractual con el Athletic, viajan en solitario por el fútbol con la intención de perseguir su sueño demostrando su valía. Este miércoles, a las 12.00 horas, se medirán en La Florida a un rival de Primera, el Levante, en segunda Ronda de Copa. "El equipo está con muchas ganas de afrontar el partido del miércoles, contra el Levante, un partido especial que no se juega todos los días. Opciones siempre hay porque nosotros vamos a salir a ganar. Somos un rival inferior a ellos en cuanto a categoría, pero vamos a intentar ponerles las cosas difíciles e intentar pasar la eliminatoria. Y también, por supuesto, a disfrutarla", comenta Salado, uno de los fijos en el esquema de Ezequiel Loza.

Como el año pasado, el Portugalete ha dado la campanada tras eliminar en primera ronda a la Ponferradina de Bolo. "Ya se demostró el potencial. El Portu eliminó al Extremadura y contra el Betis hizo un partido muy serio. Son equipos de Primera División para los que es un fracaso caer eliminados en estas rondas. Será difícil pasar, pero el Portu está convencido de que es una competición bonita y vamos a ir a por ellos", relata esperanzado.

Salado es un centrocampista de calidad exquisita cuya trayectoria ha transcurrido por Lezama durante una década. Esta temporada se vio cortada su progresión a las puertas del primer equipo rojiblanco. "Cuesta salir porque son muchos años. Yo llevaba diez allí; por así decirlo, me he criado en Lezama. Es difícil cuando te dicen que no cuentan contigo para la temporada siguiente y tienes que buscar equipo, pero el fútbol no se acaba allí. Sigo disfrutando igual e incluso más que antes y muy feliz. El primer impacto es difícil, pero luego te das cuenta de que vas a otro vestuario y la gente es igual de cercana. Los trabajadores son iguales, los métodos de entrenamiento similares y la exigencia es la misma", finaliza.

El defensa central del Portugalete Javi Murua, también tiene muy claras las ganas con las que vivirá una nueva cita copera del Portu frente a un equipo de Primera. "No hay nervios. Afrontamos el partido contra el Levante con muchas ganas y sabemos que para nosotros es un premio. Ganar a la Ponferradina fue una alegría de la hostia y que nos haya tocado el Levante lo afrontamos con muchas ganas. En el fútbol puede pasar cualquier cosa pero nosotros vamos a ganar. Vamos con plena confianza a darlo todo", aventura otro de los habituales en el once jarrillero. Además, el cruce de Copa llega tras un sonado triunfo portugalujo en el derbi de liga aplazado contra el Barakaldo. "Estamos en un momento muy bueno, con muchas ganas. Venimos de la última victoria en Lasesarre y nos fuimos de vacaciones todos muy contentos. Necesitábamos ese triunfo tras el mazazo en Irun. Hemos hecho una primera vuelta muy buena y en algunos partidos hemos estado muy bien. Los resultados no han acompañado porque merecíamos más de lo que hemos sacado, pero el vestuario está muy orgulloso y hay que seguir así", considera Murua.

más allá de Lezama

Elegante y rápido al corte, el defensa se formó en la cantera del Romo y Arenas y fue reclutado en Juveniles por el Athletic. Como Salado se vio fuera de Lezama al finalizar la temporada pasada a un paso del primer equipo. "En el Portu estoy súper contento con el equipo, cuerpo técnico, directivos€ Salir de Lezama es duro pero fue una marcha que la veíamos venir. Salgo muy contento de los cinco años que he estado allí: grandes amistades, un aprendizaje brutal y ahora estoy súper contento en el Portu. Venía de un año que no había participado mucho y ahora estoy jugando todo y ojalá siga así", finaliza Murua.

"Será difícil pasar de ronda, pero la Copa es una competición muy bonita y vamos a ir a por el Levante", reconoce Toni Salado