Irene Paredes: "Vamos a estar como en una burbuja, pero hay que aceptarlo así"

Fija en la defensa del París Saint-Germain, Irene Paredes lleva varias temporadas jugando en la élite del fútbol continental. La guipuzcoana, pese a no jugar con público, se muestra ilusionada por buscar el título en casa.

¿Le hace ilusión jugar la Women's Champions League en Euskadi?

—Pues sí. Me hacía aún más ilusión antes, porque tenía la esperanza de jugar con público, pero se ha complicado todo un poquito y vamos a estar como en una burbuja, sin poder recibir visitas, sin poder salir del hotel, sin público... Todo bastante frío para lo que podía haber sido. Pero hay que aceptarlo así.

¿Deportivamente será un plus de motivación para usted?

—Claro. Me gusta venir a jugar a casa. Además, no he jugado en el nuevo Anoeta, ni en el nuevo San Mamés. De momento, lo haré en Anoeta, ojalá pueda jugar en los dos. Siempre es especial, pero al estar en una burbuja, va a ser raro.

La pandemia lo ha trastocado todo, no solo el fútbol.

—Nosotras nos quejamos que estamos sin público, pero es un mal menor. Hay gente que lo está pasando muy mal, que está muy grave y eso es lo verdaderamente importante. Todas las medidas que se están tomando son para que no se agrave más la situación. Es una pena, pero hay que aceptarlas y nada más.

¿La situación que se vive en París es similar a la de aquí?

—Estamos mejor, porque las normas son diferentes y algo más relajadas, aunque las están poniendo más estrictas otra vez.

Volviendo a lo deportivo, ¿cómo ve al Arsenal, su rival en cuartos de final?

—Complicado. Cualquier rival de cuartos de final de la Champions se lo ha merecido y es difícil de ganar. Ya hemos visto en los chicos cómo cambia la competición a un partido y que hay que saber jugar con ello.

¿Qué es lo que más teme de las 'gunners' en este primer cruce?

—Uno de los puntos más fuertes del Arsenal es la delantera. Tienen una jugadora, Miedema, que es la estrella del equipo y es muy peligrosa. Aunque tampoco me gusta mucho fijarme en el rival. Si estamos bien y seguimos el plan establecido seguro que va a salir todo bien.

¿Este cambio de formato en la competición es mejor o peor para el PSG?

—A mí me gusta verlo de manera positiva. Estamos en una buena dinámica, hemos hecho una buena pretemporada, el equipo está con buenas sensaciones y es una fase final y motiva a cualquiera. Nos puede venir bien.

Son ocho candidatos pero todo el mundo coincide en que el Olympique de Lyon es el rival a batir.

—El Lyon es el favorito por el ritmo que lleva en los últimos años. Pero hay equipos que estamos trabajando muy bien, que les podemos hacer frente; nosotras mismas el otro día perdimos la final de Copa contra ellas a los penaltis. Es normal que sea el favorito, ya que es el actual campeón, pero el resto le podemos hacer frente también.

¿Cómo ha ido este curso para su club?

—Hemos quedado segundas. Jugamos el partido de ida ante el Lyon en su casa y perdimos 1-0 y justo se paralizó todo cuando tocaba jugar en París, y más adelante se canceló la liga.

¿El Lyon sigue siendo el caballo de batalla para el PSG?

—Nosotras esperamos de momento ganar al Arsenal. Si no ganamos, no vale la pena pensar en quién te toca después. Nosotras nos centramos en nosotras en nuestra eliminatoria contra el Arsenal.

¿Está contenta en París?

—Sí. Llevo cuatro temporadas y me queda una más. Voy a cumplir el contrato hasta junio de 2021. Todo va bien.

¿Ha pensado en volver a casa?

—De momento no me lo planteo, porque quiero cumplir mi contrato en París. La temporada que viene veré qué opciones hay y, como siempre, intentaré elegir la más adecuada. No tengo nada en mente todavía.

¿Qué es lo que más echa de menos en la capital francesa?

—La cercanía de la familia. Y eso que tengo la suerte de que se pueden desplazar de vez en cuando y pueden venir hasta aquí. Aunque no dejan de estar lejos y se les echa un poco en falta.

¿Cómo ha visto al Athletic esta temporada?

—Laliga está creciendo mucho. En el Athletic parece que cada año se van jugadoras y sigue dando rendimiento, no se descuelga de los cuatro o cinco primeros. Yo creo que está bien. Este año habrá dos equipos más. Cada vez es más difícil competir con los de arriba, pero seguro que el Athletic lo va a estar.

Las salidas de Lezama no cesan y el resto de equipos no paran de fichar. Es un panorama complicado.

—Solo por la filosofía es muy difícil. Pero eso es lo bonito, poder luchar con gente euskaldun y poder estar ahí. Jugando contra gente que a nivel mundial están en el top, ya que vienen para reforzar los equipos, es complicado, pero a la vez hay que dar la oportunidad de jugar en Primera División a las jugadoras que vienen de abajo, para que se vayan curtiendo.

¿Cuántas opciones de levantar la copa el día 30 le da al PSG?

—Opciones tenemos todas. Son cuartos de final y todo puede pasar, y más a un partido. Venimos trabajando muy bien y ese es el objetivo. Luego no siempre dependes de ti mismo. Lo vamos a intentar, seguro, y claro que tenemos opciones.

"Ya hemos visto en los chicos cómo cambia la competición a un partido y que hay que saber jugar con ello"

"De momento no me planteo volver a casa, porque quiero cumplir mi contrato en París"