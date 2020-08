El coronavirus, una amenaza generalizada

Un total de diez equipos de Primera División y tres en la categoría de plata han detectado casos positivos en sus filas por coronavirus tras realizar los test PCR previos al inicio de los entrenamientos

EL fútbol está en alerta. La vuelta a la actividad tras el breve periodo vacacional del que han disfrutado los clubes de Primera y Segunda División se está viendo salpicada por una pandemia que está afectando a un buen puñado de equipos. Hasta trece, sin ir más lejos, han reportado ya casos positivos por covid-19 en sus respectivas filas tras las pertinentes pruebas PCR realizadas antes de iniciar los entrenamientos de pretemporada. A pesar de que el comienzo del ejercicio entrante está programado para el próximo 12 de septiembre, será el curso de los acontecimientos lo que dicte sentencia y habilite o descarte la posibilidad de encarar con garantías el desarrollo de una nueva temporada que, en el mejor de los casos, arrancaría entre interrogantes y con más dudas que certezas. La realidad, no en vano, es que el riesgo de contagio por coronavirus continúa muy presente y prueba de ello es el elevado número de positivos que se están registrando entre futbolistas de élite, además del caso confirmado ayer de Jagoba Arrasate, quien no podrá dirigir a Osasuna en el tramo inicial de la pretemporada.

El Athletic, con seis afectados, todos jugadores, lidera una adversa lista a nivel estatal en la que el Alavés asoma como segundo equipo más afectado con tres positivos relacionados con su primera plantilla. Con dos, por su parte, figuran cuatro clubes: Atlético de Madrid, Celta, Valencia y Huesca. No han trascendido los nombres de los contagiados en el conjunto ché, ni en la entidad oscense, aunque sí los pertenecientes a Atlético y Celta. El cuadro colchonero, que se mide esta noche al RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions League, tuvo que viajar a Lisboa sin el argentino Ángel Correa y el croata Sime Vrsaljko, positivos ambos por coronavirus al igual que Brais Méndez y Santi Mina en el Celta. Los cuatro, como el resto de contagiados, fueron aislados de inmediato en sus domicilios a la espera de ser sometidos a un nuevo test PCR.

En esas circunstancias se hallan Iñaki Williams, Unai López, Oihan Sancet, Gaizka Larrazabal, Unai Núñez e Iñigo Córdoba por parte del Athletic, todos asintomáticos, y también el francés Maxime Gonalons y el andaluz Loren Morón, ambos con coronavirus en el Granada y en el Betis, respectivamente. Un caso ha presentado también el Barcelona, el del central francés Jean-Clair Todibo, entre los nueve jugadores llamados a iniciar la pretemporada con el cuadro culé al no formar parte de la expedición blaugrana en Lisboa, donde los de Quique Setién afrontan mañana su compromiso de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich. En Segunda División, mientras tanto, han sido la Unión Deportiva Las Palmas y los recién descendidos Mallorca y Espanyol los que han informado de un caso de coronavirus en sus respectivas estructuras.

El conjunto periquito, que finalizó la temporada 2019-20 como colista en Primera, llegó a tener seis afectados durante la primera oleada de la pandemia. Cinco, asimismo, tuvo el Valencia en marzo después de recibir al Atalanta en la vuelta de octavos de la Champions. Tras el confinamiento, sin embargo, no se detectó ningún caso positivo entre los veinte clubes de Primera, que pudieron encarar las once últimas jornadas de liga sin problema alguno, a excepción del aislamiento al que tuvo que hacer frente el madridista Luka Jovic el pasado 8 de julio por haber estado con un amigo que dio positivo por covid-19. La tormenta, así las cosas, no se desató hasta la disputa de la última jornada en la categoría de plata, cuando tuvo que ser aplazado el choque que debió enfrentar a Deportivo de la Coruña y Fuenlabrada en Riazor el 20 de julio.

Los doce positivos que registró de golpe el equipo madrileño puso contra las cuerdas a LaLiga y en tela de juicio un protocolo que, si bien funcionó en primera instancia tras dejar atrás el confinamiento, volverá a ponerse a prueba en las próximas fechas de cara al inicio de un nuevo curso que nace entre interrogantes.

alarma en japón



Lejos de LaLiga, en Japón, la detección de nueve positivos por coronavirus en el Sagan Tosu semanas después de la reanudación de la liga ha vuelto a poner en jaque al campeonato nipón. El partido de Copa que el exequipo de Fernando Torres tuvo que jugar ayer en Copa ante el Sanfrecce Hiroshima tuvo que ser cancelado. Aviso para navegantes.

lista de positivos

PRIMERA DIVISIÓN

Athletic: 6 (Williams, Unai López, Sancet, Larrazabal, Córdoba y Unai Núñez)

Alavés: 3

Atlético: 2 (Correa y Vrsaljko)

Celta: 2 (Brais Méndez y Santi Mina)

Valencia: 2

Huesca: 2

Barcelona: 1 (Jean-Clair Todibo)

Granada: 1 (Gonalons)

Betis: 1 (Loren Morón)

Osasuna: 1 (Jagoba Arrasate)

SEGUNDA

Espanyol: 1

Las Palmas: 1

Mallorca: 1