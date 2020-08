Williams, Sancet, Unai López, Unai Núñez, Córdoba y Larrazabal dan positivo por covid-19

El covid-19 no distingue a sus víctimas. Este patógeno ha puesto patas arriba al planeta y el paso del tiempo no hace más que acentuar su impacto en todos los estamentos sociales, y el fútbol profesional no es ajeno al efecto arrollador de la pandemia, que, además, se visualiza este verano de manera virulenta en Euskadi. La bomba explotó sobre las 14.00 horas de ayer cuando el Athletic dio a conocer el resultado de los test PCR a los que fueron sometidos los futbolistas, técnicos, auxiliares y demás integrantes de la primera plantilla durante la jornada del martes y la mañana de ayer en casos puntuales. La sorpresa fue mayúscula, ya que se detectaron seis positivos, el 20 por ciento del plantel, una cifra llamativa que sitúa al conjunto rojiblanco en la cabeza del ranking oficioso de casos por club a nivel estatal, lo que daña la imagen de la entidad, a la que le toca manejar una delicada situación en las horas venideras, consciente de que trastoca las previsiones deportivas a corto plazo y cuando esta misma tarde estaba programado el regreso a los entrenamientos a las órdenes de Gaizka Garitano, que recibió la noticia como un jarro de agua fría.



El Athletic no develó en su comunicado el nombre de los futbolistas infectados y fueron los propios protagonistas los que se encargaron de descubrirse por medio de las redes sociales. Iñaki Williams fue el primero en hacerlo y al delantero le siguieron Ohian Sancet, Unai López, Gaizka Larrazabal, Iñigo Córdoba y Unai Núñez.

Todos ellos se encuentran asintomáticos, y, por lo que su estado de salud es favorable pese a la conmoción que genera el positivo. El protocolo definido en estos casos es tajante y los enfermos deben seguir un aislamiento de diez días. En caso de que así sea, se reincorporarían al trabajo junto al resto de sus compañeros sanos, que se ejercitarían hoy y mañana de manera individualizada hasta conocer el resultado del nuevo PCR al que serán sometidos este mismo viernes.

La vuelta de las vacaciones, por tanto, no ha podido ser más indigesta para el Athletic, víctima de una pandemia que afecta a otros muchos clubes, aunque con un menor impacto respecto al que sacude a los rojiblancos. Lo cierto es que los positivos de estos seis futbolistas trastoca el inicio de la pretemporada, ya de por sí muy corta a las habituales en años normales, y obliga al técnico a cambiar su hoja de ruta, con el 12 de septiembre en el horizonte siempre y cuando se cumpla el calendario que maneja LaLiga para el comienzo de la competición. El daño es evidente, ya que los afectados perderán casi dos semanas respecto al resto del grupo, además de impedir a Garitano cumplir su plan de trabajo, aunque no se espera que se suspenda el primer partido de preparación programado para el día 29 en Las Gaunas ante la UD Logroñés, equipo recién ascendido a Segunda División.

vacaciones polémicas



El anuncio de los seis positivos ha generado sus altas dosis de polémica en el entorno athleticzale debido al alto número de infectados, por el hecho de que casi todos ellos han compartido espacios vacacionales y por las dudas sobre si han cumplido las recomendaciones sanitarias (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico y distanciamiento social) para evitar el contagio. A la espera de que el Athletic ofrezca más datos sobre estos casos, las imágenes colgadas en las redes sociales por los propios jugadores no ayudan.



Son famosas las instantáneas en las que Williams, Córdoba (dos de los positivos), en tanto que en esas mismas fechas también asomaron por esa isla Unai Núñez y Larrazabal, también positivos, como dejaron retratado en sus cuentas de Instagram. Además, la mayoría de los afectados presenciaron el sábado en Marbella la velada de boxeo que protagonizó el púgil vizcaino Kerman Lejarraga.