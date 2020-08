"Los jugadores son los principales artífices"

En mitad de la rueda de prensa, Ezequiel Loza, técnico del Portugalete, fue duchado literalmente por sus jugadores. En medio del jolgorio, el entrenador jarrillero se mostro "muy contento y feliz porque el equipo se ha vaciado. Con todos los problemas que hemos tenido sabíamos que teníamos que hacer un gran esfuerzo ante un gran rival como es el Sestao River y lo hemos hecho". Loza alabó la actitud de sus jugadores: "Ellos son los principales artífices del ascenso. Se han dejado la vida trabajando en casa, confinados y siempre confiando en ellos mismos. Sabíamos que físicamente podíamos sufrir y que en la segunda parte teníamos muchas opciones de hacer gol. Por suerte hemos sido campeones en liga y hemos ganado los dos partidos del play-off".

Ibon Etxebarrieta, el entrenador del Sestao River, era la otra cara de la moneda. "El partido ha sido un monólogo del Sestao. Ha sido claramente nuestro, menos en el marcador. Les hemos desbordado y hemos tenido ocasiones, pero no hemos tenido acierto y el acierto es lo que define. Pero hay que felicitar al Portugalete por el ascenso. El vestuario está muy jodido porque no se ha conseguido y la familia el River lo mismo. El River tiene un histórico de volver a levantarse y seguir adelante. Es difícil de asumir lo de hoy. Pero no se les puede reprochar nada a los chavales. Se lo han dejado en el campo y estoy orgulloso de todo lo que han trabajado", comentó el técnico bilbaino.

Sobre la jugada polémica que supuso la tarjeta amarilla para el jarrillero Moya y la expulsión en el banquillo de Oskar Martín, Etxebarrieta fue claro. "Si mides tanto al principio no puedes expulsar entre el público a un jugador como Oskar que era uno de los cambios que teníamos preparado. Duele un poco".