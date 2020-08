El Portugalete tiene vía libre para disputar la final

La plantilla del Portugalete recibió ayer por la tarde, por parte de las autoridades sanitarias, la confirmación de que ninguno de sus componentes ofrecía un resultado positivo en los segundos test PCR realizados horas antes. Con esta noticia, un nuevo capítulo se abre esta semana sobre la final del play-off de ascenso a Segunda División B, entre Portu y Sestao River, suspendida hace quince días por un caso de coronavirus en el conjunto jarrillero.



Este segundo test negativo permite a la Federación intentar cumplir sus plazos previstos para que la final se pudiera jugar en Sarriena este mismo sábado entre los dos rivales vecinos de Ezkerraldea. Aunque el juez de competición anunció en su resolución que en caso de dar negativo el equipo necesitaría dos o tres días de entrenamiento, por lo que la final se podía celebrar el día 6 o el 7. Por lo tanto, el conjunto de Ezequiel Loza tendrá que ponerse manos a la obra desde hoy hasta la fecha de la final, que bien podría ser el fin de semana, para poder preparar, sin apenas tiempo tras su confinamiento, el encuentro más largo de esta temporada.



El técnico cántabro no podía ocultar su alegría tras una semana difícil. "Estamos contentos con el resultado de los test que indican que no hay ningún jugador contagiado. Mañana (por hoy) nos pondremos a entrenar", comentó.



Ahora, no solo la fecha de la final es una incógnita tampoco se conoce si se va a disputar la repesca de los campeones de la que el Portugalete se vio privado recientemente. "Lo normal es que devuelvan al Portu el derecho de repesca", finalizó el técnico jarrillero. Junto con el club jarrillero se encuentra el River, cuyos jugadores, como los de La Florida, se han visto incomodados con la suspensión de las vacaciones, incluso en algún caso suspendiendo operaciones quirúrgicas y con un futuro incierto mientras que algunos de los rivales de la división de bronce, que en algún caso se han visto salvados del descenso, dan comienzo ya a sus pretemporadas. Dos realidades difícilmente de sobrellevar.

positivos en lezama



Por otro lado, algunos jugadores de la plantilla del Basconia y de categorías inferiores del Athletic habrían ofrecido resultados positivos en los test a los que han sido sometidos. Los positivos podrían estar vinculados con un foco ocurrido tras la semifinal del play-off en la discoteca Back&Stage de Bilbao y que ya suma un buen número de contagiados entre sus clientes.