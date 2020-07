Laliga apuesta por que el Elche juegue el 'play-off'

La de ayer fue una tarde de comunicados, malentendidos y varias notas aclaratorias con motivo de los positivos por covid-19 de los distintos miembros, futbolistas en su mayoría, del Fuenlabrada. El propio club madrileño, el Elche, que a día de hoy ocupa la sexta posición en la clasificación, la última que da acceso al play-off de ascenso a Primera División, LaLiga y hasta Javier Tebas, presidente de este organismo, que entonó el mea culpa por el viaje del Fuenlabrada a A Coruña, utilizaron sus respectivas páginas webs o las redes sociales para poner algo de luz sobre el futuro de una competición parada hasta nuevo aviso. Por lo pronto, si bien la última palabra la tiene el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, LaLiga acordó ayer cancelar el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, aplazado el pasado lunes, y que sea el Elche quien dispute las eliminatorias por el ascenso a la máxima categoría. Si el Comité de Competición da el visto bueno a esta decisión, el conjunto ilicitano se mediría al Zaragoza, tercer clasificado, en una fecha aún por determinar, situación en la que también se encuentra el enfrentamiento entre el Almería, cuarto, y el Girona, quinto.

La resolución de LaLiga no fue adoptada de manera unilateral, ya que atiende a una de las dos propuestas que el Fuenlabrada trasladó al ente que preside Tebas. En un primer escrito, el club madrileño aseguró que se ponía "en manos de las instituciones deportivas para la búsqueda de la mejor solución para los afectados por la covid-19 y la competición. Debemos trasladar que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen plena disposición para recuperarse y disputar el encuentro si así se estimase". Agregó, además, que "en caso de que las instituciones deportivas autorizadas no consideren viable, en tiempo y forma, la disputa del partido, el CF Fuenlabrada acatará la decisión que tomen las mismas". Asimismo, el club aseguró que "en ningún caso nos sentimos responsables del desdichado problema que se ha suscitado en la jornada final de Segunda División sino una de sus principales víctimas, puesto que ha venido a truncar la ilusión de encontrar una plaza en la fase de ascenso a Primera División".

El comunicado de la entidad madrileña se entendió como una renuncia a disputar el partido aplazado hace siete días, hasta el punto de que el Elche emitió una nota de agradecimiento al Fuenlabrada. Sin embargo, el propio club salió rápidamente al paso asegurando lo siguiente: "El Fuenlabrada no renuncia a jugar el partido ante el Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos. Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD. El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos".

Así se llegó al penúltimo comunicado del día, obra de LaLiga, en el que aclaró que "el CF Fuenlabrada ha trasladado a LaLiga una propuesta con dos alternativas: esperar a disputar el encuentro tras la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente. Habiendo LaLiga optado por esta última opción, ha dado traslado al Comité de Competición de la RFEF, órgano que decidirá definitivamente al respecto y que fue el mismo que suspendió el encuentro entre el RC Deportivo y el CF Fuenlabrada por causa de fuerza mayor a petición de la LaLiga y la RFEF". Así las cosas la última palabra la tiene el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol.

Los futbolistas del Fuenlabrada, muchos de los cuales se encuentran confinados en A Coruña, exigieron "que las distintas instituciones se pongan de acuerdo en fijar una fecha razonable para la disputa del encuentro ante el Deportivo y poder afrontar el partido con los jugadores que haya disponibles en ese momento".